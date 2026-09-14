Se hai perso la prima puntata delle Auditions di X Factor 2026 da stasera, martedì 15 settembre 2026, puoi seguirle in chiaro in tv. Dove? Scopriamolo insieme!

X Factor 2026 in chiaro su TV8 e Cielo: quando ed orario

Stasera, martedì 15 settembre 2026, dalle ore 21.40 appuntamento con la prima puntata delle Auditions di X Factor 2026 in chiaro su TV8. Dopo la messa in onda su Sky o NOW, il popolare talent show musicale condotto da Giorgia arriva in chiaro su TV8 e Cielo. Attenzione: ricordiamo che 20esima edizione del talent show viene trasmesso in anteprima il giovedì sera su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW, ma ogni puntata viene successivamente trasmessa gratuitamente sul digitale terrestre.

Due gli appuntamenti “free” per il popolare programma televisivo che viene trasmesso in chiaro il martedì sera su TV8 e il mercoledì su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).

X Factor 2026, la programmazione completa del talent show

Si sono riaccesi i riflettori sulla nuova edizione di X Factor 2026 che, come ogni stagione, è suddivisa in diverse fase. La prima è dedicata alle Auditions, ossia le Audizioni con i giudici chiamati a valutare i concorrenti. Successivamente si passa ai BootCamp prima di giungere alle fase finali: Last Call, Live Show e la finalissima prevista per il 3 dicembre 2026.

Ecco a seguire il percorso completo di X Factor 2026 le date di messa in onda su Sky:

10 settembre: Auditions

17 settembre: Auditions

24 settembre: Auditions

1 ottobre: Bootcamp

8 ottobre: Bootcamp

15 ottobre: Last Call

dal 22 ottobre: Live Show

3 dicembre: Finale

Tra conferme e novità, la 20esima edizione di X Factor 2026 è partita con una nuova giuria. Sulle poltrone dei giudici di XF26, infatti, i confermati Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani a cui si è aggiunto la new entry Irama. Alla conduzione, invece, ritroviamo Giorgia al suo terzo anno consecutivo!

L’appuntamento con X Factor 2026 è il giovedì sera su Sky, streaming su NOW, mentre in chiaro il martedì sera su TV8 e il mercoledì su Cielo.