Mediaset Infinity punta sulle serie in formato verticale e lancia una nuova sezione interamente dedicata ai Microdrama. Si tratta di mini-serie composte da episodi della durata di pochi minuti, pensate soprattutto per essere guardate direttamente dallo smartphone.
Una novità importante per il mercato italiano dello streaming: secondo quanto annunciato da Mediaset, Infinity è il primo player a proporre gratuitamente una sezione specificamente dedicata a questa nuova forma di serialità.
La sezione “Microdrama” debutta con sei produzioni internazionali e sarà progressivamente ampliata con nuovi contenuti. Nell’offerta arriveranno anche alcune fiction che hanno fatto la storia di Mediaset, tra cui Il peccato e la vergogna e Rosy Abate, ripensate per la visione verticale.
Cosa sono i Microdrama di Mediaset Infinity?
I Microdrama sono mini-serie realizzate o adattate per essere viste in verticale sullo smartphone, con episodi molto brevi e una narrazione costruita per mantenere alta l’attenzione dello spettatore.
Un modello differente rispetto alla tradizionale serie televisiva: le puntate durano pochi minuti, le vicende procedono rapidamente e ogni episodio tende a lasciare aperto un nuovo sviluppo della storia.
Il formato, già molto diffuso a livello internazionale, riprende alcune delle modalità di fruizione diventate familiari al pubblico attraverso i social network e i video verticali.
Mediaset Infinity porta quindi questo linguaggio all’interno di una vera piattaforma streaming, creando una sezione specifica accessibile gratuitamente.
Quali Microdrama si possono vedere su Mediaset Infinity?
Al lancio sono disponibili sei serie internazionali originali, appartenenti a generi differenti. La programmazione non resterà però limitata ai titoli iniziali: Mediaset ha previsto l’arrivo di un nuovo Microdrama ogni settimana.
Tra le produzioni annunciate figurano anche diverse serie turche, un genere che negli ultimi anni ha conquistato una fetta importante del pubblico televisivo italiano.
Tra i titoli troviamo Too Young to Love Me, una storia romance incentrata anche sulla differenza d’età tra i protagonisti. C’è poi Unmasked – Nessuno è innocente, che punta sulle atmosfere del thriller e sul susseguirsi di misteri e rivelazioni.
Completa il gruppo dei titoli anticipati In sua difesa, un legal drama nel quale vicende giudiziarie e dinamiche personali si intrecciano nel corso della storia.
Rosy Abate e Il peccato e la vergogna diventano Microdrama
La novità più interessante per gli appassionati delle fiction Mediaset riguarda però il recupero di due produzioni molto conosciute.
Il peccato e la vergogna, fiction con Gabriel Garko, e Rosy Abate, serie con Giulia Michelini, entreranno infatti nel catalogo Microdrama di Mediaset Infinity.
Non si tratterà semplicemente della pubblicazione delle puntate originali in verticale. Le due fiction saranno riadattate attraverso un lavoro di scrittura ed editing, con l’obiettivo di trasformare le storie originali in contenuti adatti a episodi brevi e alla visione da smartphone.
Un esperimento che permetterà quindi a Mediaset di utilizzare anche il proprio archivio televisivo per creare prodotti pensati per le nuove modalità di consumo dei contenuti video.
Dove vedere gratis i Microdrama?
I Microdrama possono essere visti gratuitamente su Mediaset Infinity, dove è stata creata una categoria dedicata all’interno del catalogo.
La fruizione è pensata in particolare per smartphone e dispositivi personali, proprio grazie al formato video verticale.
Il debutto dei Microdrama rappresenta così un nuovo passo nella strategia digitale di Mediaset: da una parte contenuti internazionali realizzati espressamente per questo formato, dall’altra la possibilità di riportare in primo piano fiction storiche del gruppo attraverso un linguaggio completamente diverso.
E con l’arrivo previsto di un nuovo titolo ogni settimana, la sezione è destinata ad ampliarsi rapidamente nei prossimi mesi.