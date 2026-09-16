Doveva essere una delle grandi serate musicali di settembre, poi il maltempo aveva costretto a rimandare tutto. L’attesa, però, non ha spento l’entusiasmo del pubblico. Emma Marrone è salita sul palco dell’Ippodromo di Milano nella serata d ieri, martedì 15 settembre, recuperando così la data rinviata e regalando al pubblico l’ultimo appuntamento del suo tour 2026.

Concerto di Emma Marrone all’Ippodromo di Milano: la cantante annuncia le date del tour nei palazzetti del 2027

L’Ippodromo era pieno e fin dalle prime battute si è respirata l’atmosfera delle grandi occasioni. Un pubblico caloroso ha accompagnato Emma per tutta la serata, cantando insieme a lei i brani che hanno segnato la sua carriera e quelli più recenti.

Tra il pubblico non è mancata la presenza di volti noti: uno su tutti Stefano De Martino, grande amico dell’artista, nonché direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027.

Alle 21:15, il concerto è partito con “La mia città”, seguita da “Vita lenta”, “Pret-à-porter” e “Iniziamo dalla fine”. Una partenza energica, prima di entrare nel vivo con “Resta ancora un po’” e “Brutta storia”, quest’ultima canzone eseguita insieme all’amico e collega Juli.

Alessandra Amoroso ospite al concerto di Emma Marrone

Tra i momenti più apprezzati della serata non poteva mancare “Pezzo di cuore”, che Emma ha cantato insieme all’amica di lunga data Alessandra Amoroso. Le due artiste hanno condiviso nuovamente il palco sulle note del brano, in uno dei duetti più attesi e magici della serata.

Spazio poi ai medley, con “Dimentico tutto”, “Non è l’inferno” e “Quella che non sei”, eseguita insieme al grandissimo Luciano Ligabue. Il concerto ha poi cambiato atmosfera con il medley dedicato alle ballad, che ha raccolto “Schiena”, “Trattengo il fiato”, “Sarò libera” e “Mi parli piano”.

La scaletta della serata all’Ippodromo di Milano ha continuato a ripercorrere diverse fasi della carriera di Emma, passando da “Mezzo mondo” a “In ogni angolo”, “Occhi profondi”, “Ogni volta è così” e “Amami”.

A movimentare ulteriormente la serata è arrivato Tony Effe, con il duetto sulle note di “Taxi sulla Luna”. Più avanti Emma ha condiviso il palco anche con Rkomi per “Vacci piano”, inserita nel medley insieme a “Latina” e “Con le nuvole”.

Dopo un cambio di scena accompagnato dal beat di Dardust, la parte finale del concerto ha riportato Emma verso le sonorità più energiche. “Femme fatale” ha preceduto l’arrivo sul palco di Fabri Fibra, protagonista insieme alla cantante di “Io sono bella in Italia” e “Antidroga”.

Il finale ha quindi lasciato spazio a tre brani particolarmente attesi dal pubblico: “Cercavo amore”, “Apnea” e “L’amore non mi basta” che Emma sceglie di cantare per gran parte tra il pubblico. Un finale pensato per essere cantato insieme, con l’Ippodromo che ha accompagnato Emma fino agli ultimi minuti del concerto.

Tour di Emma nei palazzetti 2027

Ma la serata milanese non è stata soltanto il punto conclusivo del tour 2026. Dal palco è arrivato anche un annuncio che guarda già al prossimo anno: Emma tornerà infatti nei palazzetti nell’autunno del 2027.

Quattro gli appuntamenti annunciati per il prossimo anni che vedranno la cantante esibirsi in quattro spettacolare live: si parte il 23 ottobre 2027 a Milano, all’Unipol Forum, per poi proseguire il 25 ottobre a Padova, alla Kioene Arena. Il tour di Emma farà poi quindi tappa a Roma il 27 ottobre, al Palazzo dello Sport, e si concluderà con la data finale il 29 ottobre a Napoli, al PalaPartenope.

Per Emma, dunque, il saluto al tour 2026 coincide con un nuovo inizio. Milano ha rappresentato l’ultima tappa di un viaggio fatto di canzoni, incontri e ospiti che sono amici, ma anche il punto di partenza verso una nuova serie di grandi concerti che porterà l’artista nuovamente nei palazzetti italiani nell’autunno 2027.