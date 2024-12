Mimì Caruso ancora non crede di essere lei la vincitrice di X Factor 2024. La 17enne arriva in conferenza stampa con gli occhiali da sole ammettendo di aver dormito poco dopo la grande emozione vissuta nella finale tenutasi in Piazza del Plebiscito a Napoli. Vediamo insieme cosa ci ha raccontato sul suo futuro discografico e sul percorso nel talent.

X Factor 2024, Mimì racconta l’emozione della vittoria

Mimì Caruso è la trionfatrice di X Factor 2024. Grazie ad una voce potente, ma al contempo con un’anima soul, è riuscita a portarsi a casa la vittoria e un contratto discografico con la Warner. Al secondo posto sono arrivati i Les Votives, terzi i Patagarri mentre quarto Lorenzo Salvetti.

La vincitrice ha raccontato del suo bel rapporto con Manuel Agnelli che ha sempre creduto in lei sin dal momento in cui le ha dato il suo X Pass durante le audizioni. Ai nostri microfoni ha raccontato cosa ha provato a salire sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli:

“Per me è stata un’emozione unica, quando ci hanno chiamato sul palco per la primissima volta è stato un impatto fortissimo col pubblico. Abbiamo iniziato a urlare, non capivamo nulla e cercavo negli altri sicurezza. È stato bellissimo condividere questo palco con delle persone del genere“.

Dove ti vedi nel mercato discografico attuale?

“Mi vedo molto come un’emergente. Era il mio obiettivo del capodanno dell’anno scorso di iniziare a farmi conoscere per quella che sono e penso di avercela fatta. Non vedo l’ora di essere presa come un’emergente che sta crescendo, che sta imparando e di fare palazzetti, serate“.

Come descriveresti la tua esperienza a X Factor?

“Come una scuola perché i brani che facevo a X factor sono dei brani che amavo tantissimo ma secondo me sono molto su valorizzare le potenzialità che avevo perché non le conoscevo su certi brani e l’ho scoperto cantando questi brani. Penso che X Factor mi abbia dato quella gavetta in più per capire cosa riesco a fare con la voce”.

Inoltre non sono mancate in conferenza domande sulle sue origini e sul rapporto con Manuel Agnelli.

“Penso di non essere un simbolo ma un piccolo cambiamento. Sono molto grata che i bambini afro italiani possono vedere che tutto ciò è possibile e sono molto contenta di rappresentare la comunità nera in una luce più leggera“.

Inoltre l’inedito di Mimì ‘Dove si va’ è contenuto nell‘album X FACTOR MIXTAPE 2024 (Warner Music Italy) in uscita venerdì 13 dicembre. Al suo interno ci sono gli inediti di sette concorrenti: Francamente (Fucina), I PATAGARRI (Caravan), Les Votives (Monster), Lorenzo Salvetti (Mille concerti), LOWRAH (Malasuerte), PUNKCAKE (Gloom) e naturalmente quello della vincitrice.