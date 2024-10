Dopo le ormai celebri audizioni, i famosissimi bootcamp e le altrettanto home visit, X Factor 2024 ora è pronto per entrare nella sua fase più emozionante: i Live Show. Da giovedì 24 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, 12 talenti si sfideranno settimana dopo settimana, con un unico obiettivo comune: raggiungere la finalissima del 5 dicembre, che per la prima volta nella storia del format si terrà in una location esterna, la suggestiva Piazza del Plebiscito a Napoli. Un evento attesissimo, gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli, per il quale i biglietti saranno disponibili dalle ore 12 di mercoledì 30 ottobre su Ticketone, giorno del “Ticketday”.

X Factor 2024: al via i Live Show, un’edizione storica e ricca di novità

A condurre il programma, Giorgia, alla sua prima esperienza come presentatrice in solitaria. Già apprezzata durante le selezioni per la sua empatia con i concorrenti e la sua naturalezza sul palco, Giorgia avrà il compito di guidare i telespettatori attraverso i momenti più intensi e spettacolari dello show.

Anche quest’anno tornano poi gli appuntamenti che accompagnano la stagione di X Factor: ogni Live Show sarà infatti preceduto dall’appuntamento speciale e imperdibile con l’Ante Factor, condotto dal confermatissimo Gianluca Gazzoli in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, che in pochi minuti ci permetterà di entrare nel clima già caldissimo dell’X Factor Arena grazie alla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti. Ed è stato proprio Gazzoli a fare gli onori di casa durante la conferenza stampa di presentazione dei Live.

Le squadre e i cantanti ai Live

Al tavolo dei giudici, siede una giuria affiatata e competente composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Ognuno di loro ha formato la propria squadra di talenti e li seguirà personalmente in ogni fase della preparazione delle performance. I 12 artisti selezionati sono divisi in quattro squadre:

Achille Lauro porta Les Votives, Lorenzo Salvetti e I PATAGARRI.

porta Les Votives, Lorenzo Salvetti e I PATAGARRI. Jake La Furia guida Francamente, The Foolz ed EL MA.

guida Francamente, The Foolz ed EL MA. Manuel Agnelli ha scelto Danielle, i PUNKCAKE e Mimì.

ha scelto Danielle, i PUNKCAKE e Mimì. Paola Iezzi scommette su Pablo Murphy, LOWRAH e Dimensione Brama.

Il primo Live Show di X Factor 2024 vedrà i concorrenti esibirsi in due manche di cover di brani celebri della musica italiana e internazionale. In seguito, torneranno le iconiche manche tematiche, come quella orchestrale, la giostra e l’attesissima puntata dedicata agli inediti.

Ghali, ospite alla prima puntata dei Live di X Factor 2024

La regia di Luigi Antonini, la scenografia di Paola Spreafico e la direzione musicale di Antonio Filippelli, con il contributo creativo di Laccio e Shake, promettono di rendere ogni serata un vero e proprio spettacolo. Il primo ospite d’onore sarà Ghali, che con il suo stile unico e i suoi successi, come “Paprika” e “Casa Mia”, arricchirà ulteriormente lo show.

Gli appuntamenti con i Live Show proseguiranno ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con la replica su TV8 il martedì successivo.