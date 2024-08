Ci siamo: è stata comunicata la data ufficiale di partenza della nuova edizione di X-Factor 2024, il talent show musicale trasmesso in prima serata su Sky. C’è grande attesa per la festa della musica che prende il via con un cast completamente rinnovato. Ecco quando va in onda X Factor 2024!

X Factor 2024: quando va in onda

La nuova stagione del programma di intrattenimento partirà da giovedì 12 settembre 2024! E’ stata ufficializzata la data di partenza della nuova edizione del popolare talent show musicale con una promo pazzesca! Inizia la festa della musica con una nuova stagione tutta nuova e piena di sorprese davanti e dietro al tavolo dei giudici.

A cominciare dalla conduzione di Giorgia che debutta per la prima volta in solitaria davanti al tavolo. Cambia anche la giuria di X Factor 2024 con il debutto di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, mentre ri-confermato Manuel Agnelli.

Il video del promo di XF è una festa. Ognuno dei quattro giudici diverte – chi al biliardo, chi in piscina, chi in consolle, chi brindando. Poi arriva Giorgia che si pone al centro della festa e alla guida del quartetto dei giudici, proprio come farà tutti i giovedì del prossimo autunno, dal 12 settembre su Sky e in streaming su NOW.

🎤 Inizia il countdown per le audizioni di #XF2024. Vi possiamo solo dire che con un cast come questo sarà sempre FESTA TOTALE. Dal 12 settembre su @SkyItalia. pic.twitter.com/frpLfBvZmQ — X FACTOR (@XFactor_Italia) August 1, 2024

X Factor 2024, la festa in musica di Sky e il debutto di Giorgia conduttrice

Tante le novità per la nuova edizione di X Factor 2024: a cominciare dalla conduzione affidata a Giorgia che alla vigilia della partenza ha dichiarato: “Emozionata e curiosa. Mi piace misurarmi con le cose nuove, imparare le cose nuove. Il gruppo di X Factor è molto affiatato e mi hanno accolto con grande entusiasmo, quindi sono desiderosa di fare bene“. Per la cantante di “Come saprei” si tratta della prima conduzione in solitaria dopo la co-conduzione con Amadeus in occasione di una delle cinque serate del Festival di Sanremo.

Tutto è iniziato da lì come ha rivelato la cantante: “Sanremo è stata un’esperienza bellissima che mi è piaciuta molto. Lì è scattata un po’ di voglia di misurarmi con il palco in maniera diversa“. Questa volta però Giorgia sarà da sola: “a Sanremo avevo un partner solido eccezionale come Amadeus, qui sono sola, ma diciamo che la parte importante di X Factor sono i giudici, che cercherò di affiancare al meglio, e i ragazzi, che sono curiosa ed entusiasta di poter accompagnare alla scoperta del loro fattore X“.

La festa della musica di X Factor 2024 è fissata per giovedì 12 settembre su Sky!