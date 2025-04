Oroscopo Paolo Fox del giorno: sabato 5 aprile 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 5 aprile 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questa è un’altra giornata di confusione e nervosismo. Dovrete stare attenti alle provocazioni anche se potreste essere proprio voi ad entrare in conflitto con gli altri, anche perché basterà davvero poco per mandarvi in corto circuito. Qualcuno ha cercato di criticarvi in maniera ingiusta, ma voi siete però persone che sanno tirare dritti per la vostra strada. Nei rapporti tra genitori e figli ci vorrà più pazienza!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Le stelle di questo periodo stanno premiando la vostra capacità di azione e la vostra intraprendenza. I cambiamenti sono fondamentali nella vita perché vi aiuteranno a conquistare nuove posizioni e ad ampliare il vostro raggio d’azione. Se ci sono questioni da chiarire, sarà meglio farlo oggi anche perché domenica avrete la Luna contraria. Con questo oroscopo potreste togliervi dei sassolini dalle scarpe.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ci sono contratti da definire e documenti da firmare in questo periodo. Le lontananze fisiche e psicologiche vi stanno pesando. Attenzione: potreste andare incontro a momenti di nervosismo e di tensione in questo fine settimana. Siete un po’ tesi e agitati, allora sarebbe meglio cercare di capire in cosa state sbagliando piuttosto che puntare il dito sulle altre persone.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Avere la Luna nel segno vi aiuta a ritrovare affettuosità e voglia di stare con gli altri. Ora sentite il bisogno di conforto o di un semplice abbraccio che per voi è linfa vitale per andare avanti. Non solo potrete sfruttare la Luna favorevole delle prossime 48 ore per uscire dal vostro isolamento, cercando di riavvicinarsi agli altri in maniera più disponibile. Pian piano recupererete anche l’affetto degli altri e tornerete ad innamorarvi della vita e dell’amore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La posizione di Sole e Giove vi garantisce una bella energia e un bel carisma. Se avete accanto una persona che vi stimola e con la quale avete costruito un bel rapporto, sarà tempo di programmare qualcosa di importante come le nozze o una gravidanza entro l’estate. Quando c’è un cielo così bello sarebbe sempre meglio sviluppare le interazioni sociali ed essere intraprendenti e attivi piuttosto che chiudervi in voi stessi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Per il segno della Vergine la dissonanza di Venere potrebbe riacutizzare qualche problema di amore o qualche tensione con il partner. Il vostro segno sta vivendo una fase di grandi trasformazioni a livello personale. Con soci, collaboratori e colleghi, ci sarà da rivedere qualcosa. Le prossime giornate saranno caratterizzate anche da dubbi. È essenziale cercare di comprendere anche le ragioni degli altri evitando di impuntarvi solo sulle vostre ragioni.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo periodo è caratterizzato da tensioni e incertezze. La notizia positiva è che presto non avrete più Venere contraria. Invece Marte dissonante può creare tensioni sul lavoro. Forse sarebbe meglio fare una certa riflessione anche per capire da quale parte volete andare e dove vi vedete in futuro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Oggi potrete contare sulla Luna in trigono. Questo vi aiuterà ad attirare di più l’attenzione degli altri con il vostro fascino e il vostro carisma. La presenza di Marte in buon aspetto vi mette al centro dell’attenzione. Qualche intoppo potrebbe nascere se state portando avanti un progetto che vi intriga, ma cercate di tenere duro e di non farvi condizionare dagli altri.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Per chi è stato male ci sono stati momenti di grande afflizione. Se ci sono state incomprensioni in famiglia o col datore di lavoro, adesso siete un po’ disorientati. Da una parte avreste il desiderio di allontanarvi da tutti, dall’altra lato ci sono opposizioni che dureranno fino a giugno e che richiederanno una certa pazienza. La Luna non è più dissonante e questo vi aiuterà a vivere una domenica più serena.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Anche oggi siete presi da tante preoccupazioni per un ruolo di responsabilità che comporta stress e tensioni. Ci vorrà ancora molta pazienza, anche se per voi non è facile scendere a compromessi. A voi non piacciono le mezze misure. Detestate le persone mediocri che tendono a prendere tempo o a rimandare decisioni importanti per pigrizia. Fino a giugno avrete molti dubbi su alcune scelte da fare che riguardano il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Il vostro segno può vivere sensazioni speciali a patto di non rinviare a domenica le decisioni importanti. Questo è un sabato interessante in cui l’amore tornerà in primo piano e potrebbe anche nascere un sentimento con una persona conosciuta da poco. Le persone creative e intellettualmente superiori alla media vi stimolano parecchio, ancora di più di quelle belle fisicamente ma vuote dal punto di vista umano.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

La giornata di oggi sarà caratterizzata dall’amore. Le contraddizioni o le tensioni che sono nate in settimana potranno essere sanate in questo weekend con una bella dose di diplomazia e di savoir faire. Spesso vi troverete a fare da pacieri tra persone litigiose anche perché saprete fare presa sugli altri.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.