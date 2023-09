Cresce l’attesa per la nuova edizione di X-Factor 2023, il primo appuntamento è in calendario il prossimo 14 settembre. Oggi, nel giorno della presentazione ufficiale, i quattro giudici: Ambra, Fedez, Dargen D’Amico e Morgan, insieme ai dirigenti di Sky e Fremantle, sono saliti sul palco del Teatro Litta di Milano per presentare le novità della nuova stagione.

X-Factor 2023, quando in Tv. Il caso Morgan e molto altro

L’evento si apre con la proiezione di una parte della prima puntata di X Factor 2023, non vi nascondiamo che a vederla si vivranno grandi emozioni.

Prima di iniziare, un saluto e un abbraccio è rivolto da Antonella d’Errico (Executive Vice President Content di Sky Italia), alla conduttrice del programma Francesca Michielin: “La nostra conduttrice del cuore si sta riposando, ma sarà presente ai Live”. Subito dopo si passa a Morgan che ha rinnovato le sue scuse per quanto accaduto a un suo concerto. Sky e Fremantle hanno accettato inoltre la richiesta del cantante di devolvere metà del suo cachet ad un’associazione che promuove l’inclusione e lotta contro l’omofobia, Casa Arcobaleno, che accoglie i ragazzi che vengono rifiutati dalle proprie famiglie dopo il coming out.

Le novità 2023

Tra le novità di questa stagione di X Factor 2023, il ritorno ai casting, ma anche delle Home Visit in esterna. Altra novità, la creazione del talento. “La missione di X Factor ritorna in questa edizione a essere quella di prendere dei diamanti grezzi per trasformarli attraverso il lavoro dei giudici e dei coach, in artisti: questo racconto è tornato a essere cruciale”.

Dichiarazioni dei giudici

Ambra rompe il ghiaccio con la solita ironia, quella che ci vuole quando in un evento che deve parlare di musica e televisione, l’argomento centrale sembra essere diventato un altro. Da grande professionista, la Angiolini è stata la vera protagonista di questa conferenza stampa, toccando temi importanti senza cadere mai nella retorica: “La mia regola è T’appartengo, quando butta male la canto. Ballo sempre per portare pace”. Sui talenti in gara sottolinea che “ci hanno colpito tanto e abbiamo cercato di trasmettere un segnale anche al di là della musica, insegnando loro che la responsabilità è un tema fondamentale, così come l’umiltà. Cerco gente che come me se ne freghi e porti qualcosa che può anche essere démodé, ma è vera. Non voglio un mondo di cloni”.

Sulla stessa linea troviamo Fedez: “Ho sentito molto il cambio di linea, ricordo che, per chi non lo sapesse, a noi arrivano i ragazzi dopo una prima selezione fatta dallo staff di X Factor, io ho visto subito la ricerca di progetti che avessero bisogno di un indirizzo da prendere. Ciò comporta un lavoro più approfondito che non era mai stato fatto prima, sarà dunque un approccio diverso dai precedenti”.

Dargen dal canto suo dice: “Dal mio punto di vista conta moltissimo la ricerca dei brani, è questo che a me interessa. Mi piace emozionarmi per un brano. Sulle scelte musicali abbiamo riscontrato la presenza di generi maggiormente noti come il pop, ma anche innesti di teatro canzone e musiche più sperimentali”.

Poi arriva il momento di Morgan: “Fare musica in televisione è difficile, ma cos’è la musica oggi? È una espressione che piace a tutti e che si evolve, la canzone è bellissima ed è quella di cui ci occupiamo. Abbiamo introdotto io e Simona Ventura l’inedito ed è stata una bella trovata. La voce è un veicolo importante ma è importante anche cosa una persona ha da dire. Cuore, cervello, cultura e genuinità sono valori e non è scontato trasmetterli ai ragazzi”.

X Factor 2023 quando in tv

L’appuntamento, dunque, con la prima puntata della nuova edizione di X Factor 2023 è per giovedì 14 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. 3 puntate saranno dedicate alle Audizioni, 2 quelle che si concentreranno sui Bootcamp e una per gli Home Visit. Grande attesa invece per i Live che inizieranno il 26 ottobre. X Factor 2023 sarà visibile anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre, in prima serata.