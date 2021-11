X-Factor 2021 con tutti e 12 i concorrenti è arrivato alla seconda puntata dei live. Capitanati da Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton i concorrenti hanno gareggiato principalmente sulle cover. Vediamo chi è stato l’eliminato della serata del 4 novembre 2021.

X Factor 2021, secondo live: Westfalia eliminati. Ed Sheeran ospite della quinta puntata

Il conduttore Ludovico Tersigni, vestito da domatore chic, si è mostrato ancora emozionato ma più tranquillo rispetto alla prima puntata. I tweet innamorati sono tutti per lui nell’#XF2021. Tra apertura e chiusura del televoto, il reminder dei numeretti e l’annuncio dell’ospite di puntata tutto fila liscio. Non si risparmia dal far capire, poi, tramite una frecciatina, che Mika non ha compreso bene i commenti degli altri giudici Emma e Hell Raton.

L’annuncio più importante è proprio di Ludovico Tersigni che comunica al pubblico di X-Factor che l’ospite del quinto live sarà Ed Sheeran. L’artista britannico pluripremiato sarà in Italia e arriverà con la sua chitarra sul palco di #XF2021 per promuovere il nuovo disco = (Equals).

Più volte è stato ricordato, durante la puntata, di sostenere gli inediti dei concorrenti in gara disponibili su tutte le piattaforme digitali. Ad una settimana dalla pubblicazione il più ascoltato è I suicidi di gIANMARIA con 407,5 mila ascolti in sette giorni. Seguito da Erio con Amore vero e con 230,6 mila streams. Al terzo posto c’è Baltimora con Altro e 190,1 mila ascolti in una settimana. Il brano meno ascoltato in assoluto è quello dei Westfalia intitolato Goblin che ha all’incirca 56,7 mila stream.

X-Factor 2021: la serata cover condanna all’uscita i Westfalia

La prima manche di cover vede esibirsi, uno dietro l’altro i primi sei concorrenti:

Le Endrigo – A Far L’Amore Comincia Tu di Raffaella Carrà (Emma Marrone)

Baltimora – Parole di burro di Carmen Consoli (Hell Raton)

Fellow – Sign of the times di Harry Styles (Mika)

Mutonia – Closer dei Nine Inch Nails (Manuel Agnelli)

Vale Lp – Dove sta ZaZà di Gabriella Ferri (Emma Marrone)

Westfalia – Hey ya degli Outkast (Mika)

Si riparte con la seconda manche che vede gli altri sei concorrenti cantare le proprie versioni dei brani assegnati dai rispettivi giudici:

Erio – Limit to your love di James Blake (Manuel Agnelli)

Karakaz – SexyBack di Justin Timberlake (Hell Raton)

Nika Paris – Come di Jain (Mika)

gIANMARIA – Jenny è Pazza di Vasco Rossi (Emma Marrone)

Bengala Fire – Town called malice dei Jam (Manuel Agnelli)

Versailles – Fantasma dei Linea 77 (Hell Raton)

Dalla prima puntata dei live erano a rischio i Bengala Fire, i Westfalia, Versailles, i Mutonia, Vale LP e i Karakaz. I voti ottenuti nelle manche delle cover si sono sommati a quelli della puntata precedente e così, si è giunti a due eliminati provvisori: Westfalia e Versailles. Tra i due, la proclamazione del primo eliminato vede fuori dalla gara di X-Factor 2021 il gruppo de i Westfalia.

X-Factor 2021: ecco chi è Chiello, l’ospite del secondo Live

L’ospite di questa seconda puntata dei live di X-Factor 2021 è stato il fenomeno del momento Chiello. Con i suoi brani sta spopolando sul web e conta già oltre 1 milione di stream su Spotify. Il 15 ottobre scorso è stato pubblicato il suo primo album dal titolo Oceano Paradiso. Un disco definito, da Rolling Stones, come uno “swag Frankenstein” con la capacità di essere riuscito ad unire l’indie e la trap.

L’appuntamento è per giovedì prossimo con il terzo live di X-Factor 2021, alle ore 21:15, sempre su Sky Uno e in streaming su Now.