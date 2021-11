Ad accendere il palco del Teatro Repower, nel corso della quarta puntata dei Live di X-Factor 2021, oltre alle eliminazioni, sono stati anche Emma e Mika che, smessi per un attimo i panni di giudici, per la prima volta insieme sul palco del talent di Sky hanno emozionato tutti duettando in un delicato omaggio a Lucio Dalla sulle note di “Anna e Marco”.

Duetto Emma e Mika ad XFactor 2021: il video del duetto

Eccovi il video con l’esibizione in duetto di Mika ed Emma:

Immagini concesse da Sky. X Factor in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW, sempre disponibile on demand.