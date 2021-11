X-Factor 2021 è arrivato alla quarta puntata dei live. Ludovico Tersigni conduce con scioltezza dal palco del Teatro RePower. I giudici Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton e Emma Marrone sono molto taglienti e non si sono tirati indietro davanti ai giudizi più critici. Chi è uscito dal programma? Quanti sono stati gli eliminati della serata di ieri sera, giovedì 18 novembre 2021? Lo scopriamo insieme.

X Factor 2021: il duetto Emma – Mika come omaggio a Lucio Dalla

La puntata ha visto il duetto, molto atteso, tra Emma Marrone e Mika. I due giudici che sono al tavolo di X-Factor, dallo scorso anno, hanno un legame molto forte. Complici ed emozionati hanno duettato su Anna e Marco di Lucio Dalla. Sicuramente vederli insieme sul palco è stato il momento più bello dell’intera serata prima che il tavolo si infuocasse.

Chi è uscito da X-Factor 2021 nella puntata del 18 novembre? la doppia eliminazione condanna Versailles e i Mutonia

La prima manche ha visto esibirsi tutti e 9 i concorrenti con i loro singoli senza interruzione. Dalla giostra, il primo eliminato della serata è stato Versailles.

Baltimora – Altro

Bengala Fire – Valencia

Erio – Amore Vero

Fellow – Fire

gIANMARIA – I Suicidi

Le Endrigo – Cose più grandi di te

Mutonia – Rebel

Nika Paris – Tranquille (Mon coeur)

Versailles – Truman Show

La seconda manche, invece, ha visto un bel tutti contro tutti. I concorrenti si sono confrontati sulle cover assegnate loro dai propri giudici:

Fellow – Anche Fragile di Elisa (Mika)

Bengala Fire – Evil di Interpol (Manuel Agnelli)

Le Endrigo – Malamente di Rosalìa (Emma Marrone)

Baltimora – Un Uomo che ti ama di Lucio Battisti (Hell Raton)

Mutonia – Gigantic di Pixies (Manuel Agnelli)

Nika Paris – Dernière Danse di Indila (Mika)

gIANMARIA – Stella di Mare di Lucio Dalla (Emma Marrone)

Erio – London Calling dei The Clash (Manuel Agnelli)

I due meno votati della seconda manche sono stati Erio e i Mutonia, entrambi del roster di Manuel Agnelli. Il loro giudice di riferimento sperava nel tilt ma i suoi colleghi hanno deciso che gli eliminati fossero i Mutonia.

Manuel Agnelli, adirato, grida al complotto ad opera di Hell Raton, Mika e Emma. Va via al termine della puntata e non partecipa nemmeno all’Hot Factor.

X – Factor 2021: Young Miles, J Lord e Shari con Testamento (La resa dei conti) di Bloody Vinyl per Gomorra 5

Gli ospiti del quarto live di X-Factor 2021 sono stati tre giovani esponenti della nuova scena rap italiana: Young Miles, J Lord e Shari. Hanno proposto il brano Testamento (La resa dei conti) di Bloody Vinyl. Si tratta di un vero e proprio omaggio in barre per la stagione finale di una delle serie tv italiane più viste nel mondo. Stiamo parlando della V stagione di Gomorra in arrivo in prima TV mondiale il 19 novembre in Italia su Sky e in streaming su NOW.

Testamento (La resa dei conti) è stata spiegata dal trio sul palco di XFactor 2021 come l’eredità delle strade di Napoli, immortalate da tantissime delle scene più famose e indimenticabili di Gomorra – La Serie.

J Lord, rapper 17enne di Casoria in provincia di Napoli ma originario del Ghana, sta imponendosi nella scena rap con un flow cupo e potente. Tra i suoi brani più ascoltati sulle piattaforme digitali troviamo Tanti auguri a me e Chiagne Ancora con Ghali e Liberato.

Shari Noioso, invece, ha il merito in Testamento di aprire ad una melodia in cui dare attraverso la sua voce tutte le emozioni trattenute da J Lord. Shari aveva partecipato a Tù Si Que Vales a soli 13 anni, poi, è stata presa sotto l’ala di Benji & Fede ma è con l’ultima collaborazione con Salmo nella canzone L’angelo caduto dell’artista sardo che sta muovendo i passi più importanti.

Al termine di ogni puntata c’è l’ Hot Factor condotto da Paola Di Benedetto. La speaker di Rtl 102.5 e influencer ha chiesto ai quattro giudici di commentare la puntata, peccato che Agnelli non si sia presentato. Si è complimentata con Mika ed Emma Marrone per il duetto, ha chiacchierato velocemente con gli eliminati e, infine, ha dato l’appuntamento alla settimana prossima.

L’appuntamento è per giovedì 25 novembre con il quinto live di X – Factor 2021, alle ore 21:15, sempre su Sky Uno e in streaming su Now. Ospite annunciato, da tempo, il britannico Ed Sheeran.