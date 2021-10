Gli Home Visit di X-Factor 2021 hanno decretato i 12 concorrenti che parteciperanno all’ultima fase del talent show, giunto alla sua 11esima edizione. I Live iniziano giovedì prossimo alle 21:15 in diretta su Sky Uno e in streaming su Now.

X-Factor 2021, ecco quanto accaduto durante gli Home Visit

X-Factor 2021 si avvia all’ultima fase, forse, la più adrenalinica dal momento che tra i concorrenti in gara ne vincerà uno con il compito di dare una scossa al mercato discografico italiano.

Ieri sera, si è assistito agli Home Visit di tutti e quattro i giudici. Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton hanno, quindi, scelto chi li accompagnerà ai Live.

Come ogni giovedì sera che si rispetti, il pubblico ha seguito l’appuntamento di X-Factor 2021 con attenzione e sana goliardia. Attraverso i social, non sono mancati i commenti e i meme ma anche alcuni tweet infuocati verso i giudici per le scelte compiute e per questo, non condivise, del tutto. Su tutte la scelta di Mika di non far arrivare ai live, i Mombao e il giovane Karim.

X-Factor 2021: oltre i giudici, arriva il cinema italiano agli Home Visit

Ad accompagnare i giudici, durante gli Home Visit, c’è stata parte del cinema italiano e della serialità made in Sky. Infatti, Marco Giallini ha partecipato all’ Home Visit di Manuel Agnelli mentre Salvatore Esposito a quello di Hell Raton. Per Emma Marrone, invece, sono apparsi i Fratelli D’Innocenzo. Infine, Mika è stato consigliato da Simone Marchetti direttore di Vanity Fair Italia ed Editorial Director europeo.

Il claim di questa edizione di X-Factor 2021 è Come As You Are e in quest’ottica si sono diretti i quattro giudici. Un compito arduo ma qualcuno doveva pur farlo.

Arrivati agli Home Visit in 20, i concorrenti per i live sono diventati 12.

X-Factor 2021: tutti i concorrenti che passano ai Live

Nel team di Emma Marrone sono presenti:

Le Endrigo

gIANMARIA

Vale LP

Nel team di Mika, sono presenti:

Fellow

Nika Paris

Westfalia

Nel team di Manuel Agnelli, sono presenti:

Mutonia

Bengala Fire

Erio

Nel team di Hell Raton, sono presenti: