X-Factor 2021 è arrivato alla quinta puntata dei live. Ludovico Tersigni presenta i quattro giudici Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton e Emma Marrone. I due eliminati della puntata sono Le Endrigo e Nika Paris. Ecco tutto quello che è accaduto ieri sera.

X – Factor 2021: L’opening di Ed Sheeran e le parole di Emma per tutte le donne

La puntata si è aperta con l’ingresso del super ospite Ed Sheeran sul palco di X – Factor. L’opening affidato ad Ed Sheeran è stato emozionante e l’interazione con il giovane conduttore Tersigni gioiosa ma si è sentita la mancanza di esperienza che Cattelan ha nei riguardi degli ospiti internazionali. Il cantautore multiplatino ha presentato dal vivo, con la sua chitarra, il nuovo singolo Overpass Graffiti e i precedenti, tratti dall’ultimo album Equals.

Tra la prima e la seconda manche, poi, Ed Sheeran è tornato sul palco per esaudire un sogno. Infatti, la vincitrice della scorsa edizione di X – Factor, Casadilego ha duettato con Ed Sheeran sul brano da cui ha origine il suo nome d’arte, ovvero Lego House. L’artista britannico ha anche annunciato le date italiane del suo tour previsto per il 2024.

Nel pomeriggio, Ed Sheeran ha effettuato un concerto per 400 fan e ospiti noti al Fabrique di Milano. Tra i brani suoi più famosi ha cantato, in italiano, Perfect. Si è dimostrato ancora una volta molto legato all’Italia e ai suoi fan italiani. Recente è la sua nomination ai Grammys Awards 2022 nella categoria per la Canzone dell’Anno con Bad Habits.

Momento toccante e importante, inoltre, è stato quello dedicato da Emma Marrone alla violenza sulle donne di cui ricorreva, ieri, la giornata contro il femminicidio. L’artista salentina, da sempre, impegnata su questo e altri temi ha detto queste parole:

“Facciamo in modo che non sia solo una giornata. Le parole hanno un peso e sono un’arma. Tutti possono esprimere un’opinione, ma c’è modo e modo, e se evitassimo gli insulti e le cattiverie gratuite forse riusciremmo a far venire fuori la nostra società dalla m*rda che stiamo vivendo”

X-Factor 2021, chi è uscito? la doppia eliminazione condanna Le Endrigo e Nika Paris

La prima manche ha visto esibirsi tutti i concorrenti rimasti con i loro nuovi inediti senza interruzione. Dalla giostra, i primi ad andare a rischio eliminazione sono Le Endrigo e Fellow.

Baltimora – Baltimora

Bengala Fire – Amaro Mio

Erio – Fegato

Fellow – Non Farmi Andare

gIANMARIA – Senza Saliva

Le Endrigo – Panico

Nika Paris – No Limit

La seconda manche, invece, ha visto un bel tutti contro tutti sulle cover ma assistiti da una synth orchestra. I concorrenti si sono confrontati sui brani scelti e assegnati dai propri giudici:

Fellow – The Scientist dei Coldplay (Mika)

Bengala Fire – Girls & Boys dei Blur (Manuel Agnelli)

Le Endrigo – Karma Police dei Radiohead (Emma Marrone)

Baltimora – Stay di The Kid LAROI, Justin Bieber (Hell Raton)

Nika Paris – Don’t Start Now di Dua Lipa (Mika)

gIANMARIA – Rimmel di Francesco De Gregori (Emma)

Erio – Bird Guhl di Antony & The Johnsons (Manuel Agnelli)

A rischio eliminazione si aggiungono Baltimora e Nika Paris. Riassumendo, gli eliminati del quinto live sono Le Endrigo del roster di Emma Marrone e Nika Paris di Mika. Entrambi i giudici restano con un concorrente come Hell Raton mentre Manuel Agnelli ne ha due.

Dopo X-Factor, c’è l’Hot Factor: lo spazio di Paola Di Benedetto, breve ma giusto

Al termine di ogni puntata c’è l’ Hot Factor condotto da Paola Di Benedetto. La speaker di Rtl 102.5 e influencer chiede ai quattro giudici di commentare la puntata.

Lo spazio dato a Paola Di Benedetto è breve ma intenso. Nella conduzione è giusta, lineare e sempre più sciolta. L’aver intrapreso il percorso radiofonico è un bene per chi aspira a condurre in tv perchè forma e rende l’imprevedibilità degli eventi più gestibile. Aspettiamo Paola Di Benedetto anche in altri programmi tv.

L’appuntamento è per giovedì 2 dicembre con la semifinale di X – Factor 2021, alle ore 21:15, sempre su Sky Uno e in streaming su Now.