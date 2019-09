Nonostante gli ascolti un po’ in calo rispetto all’edizione precedente, X Factor 2019 Italia continua a regalare emozioni. Nell’ultima puntata di Auditions, infatti, c’è stato spazio anche per le categorie assegnate ai giudici e per la sorpresa Gabriele Troisi.

X Factor 2019, le categorie assegnate ai giudici | video

Le categorie sono state assegnate ai giudici di X Factor 2019 da Alessandro Cattelan, quest’anno anche autore del programma di Sky Uno. Ecco, allora, il risultato, più o meno prevedibile e in vista della nuova fase dei “Bootcamp”.

A X Factor 13 è Samuel a guidare la categoria dei Gruppi. “La prima cosa che cercherò di fare è andare a rapire il loro mondo e tirarlo fuori il più possibile” le prime parole del cantante e frontman dei Subsonica.

#XFactoritalia al pubblico di X Factor piace la qualunque, anche chi fa due scoraggine — Alberto Salerno (@AlbertoSalerno1) September 26, 2019

A Mara Maionchi, invece, vanno gli Over. Prima ancora di vedere la discografica in azione, però, su Twitter il marito così commenta il rapporto tra aspiranti concorrenti e spettatori: “Al pubblico di X Factor piace la qualunque, anche chi fa due scoreg**ne“.

Infine, Malika Ayane con la categoria Under Uomo e Sfera Ebbasta alle prese col team Under Donna. “Vorrei riuscire a trovare e a tirare fuori delle personalità precise” la promessa della giudice bionda; “Attenzione”, invece, un primo commento del trapper.

I giudici hanno scoperto le categorie assegnate da @alecattelan.

La prossima settimana ci aspetta la fase di selezioni con il più alto tasso di tensione: I BOOTCAMP. Ci vediamo giovedì prossimo, sempre 21.15, sempre @skyuno.#XF13 è appena entrato nel vivo! pic.twitter.com/9z6J5Mdj5C — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 26, 2019

X Factor 2019, la sorpresa Gabriele Troisi | video

L’assegnazione delle categorie ai giudici di X Factor 2019 non è stato il solo momento ‘in’ dell’ultima puntata di Audizioni, che si sono concluse ieri sera anche con l’esibizione – sorpresa di Gabriele Troisi.

Parliamo del 27enne di Avellino e giovane insegnante di pianoforte, che ha stregato tutti i giudici con la sua voce e grazie alla quale ha rifatto a modo suo la canzone sanremese “Rose Viola” di Ghemon.

Un’esibizione davvero efficace la sua e che ha convinto non soltanto i giurati davanti ai suoi occhi (ben quattro “sì” per il giovanissimo campano), ma anche i presenti in studio e il pubblico sintonizzato da casa.

Ecco il video col momento.