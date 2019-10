Ieri sera è andata in onda la puntata degli Home Visit di X Factor 2019. Nella straordinaria cornice di Berlino, capitale della Germania, i quattro coach hanno scelto i dodici concorrenti che parteciperanno ai Live di X Factor 13.

X Factor 2019, i concorrenti ufficiali

Nella puntata degli Home Visit di X Factor 2019, andata in onda ieri sera, sono stati scelti i dodici concorrenti che parteciperanno ai Live del talent show condotto da Alessandro Cattelan.

Per la categoria Under Uomini, guidata da Malika Ayane, sono stati scelti: Davide Rossi, Enrico Di Lauro e Lorenzo Rinaldi.

Per la categoria Under Donne, guidata da Sfera Ebbasta, sono state scelte: Giordana Petralia, Mariam Rouass e Sofia Tornabene.

Per la categoria Over, guidata da Mara Maionchi, sono stati scelti: Eugenio Campagna, Marco Saltari e Nicola Cavallaro.

Per la categoria Band, guidata da Samuel, sono stati scelti: Booda, Seawards e Sierra.

Eliminato dunque Nuela, il giovane cantante che con “Carote” e “Ti voglio al mio funerale” era diventato virale sul web. I giudici, però, l’hanno ritenuto meno preparato rispetto ai suoi compagni di squadra.

Nella puntata degli Home Visit è stata ospite la cantautrice LP, che si è esibita con alcuni dei suoi pezzi più famosi.

X Factor 13 Live: quando va in onda e dove vedere

Tutto pronto dunque per i Live di X Factor 13. Si ritorna in Italia per le fase finali, ma soprattutto per decretare il vincitore di questa tredicesima edizione del talent show.

Le puntate dei Live andranno in onda a partire da giovedì 24 ottobre 2019 alle 21:15 su Sky Uno. I fan di X Factor potranno seguire il talent show anche in streaming e on demand grazie a Sky Go e Now TV.

Il programma sarà condotto ovviamente da Alessandro Cattelan e non è escluso che durante le puntate dei Live possano esserci ospiti sul palco di X Factor.