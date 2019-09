E’ ufficialmente partito il countdown per la nuova edizione di X Factor 13, il talent show musicale di successo condotto da Alessandro Cattelan in prima serata su Sky Uno. Ecco la data di partenza e dove seguire il talent show più amato del piccolo schermo.

X Factor 2019, data di inizio su Sky Uno

Al via da giovedì 12 settembre 2019 alle ore 21.30 la tredicesima edizione di X Factor, il talent show musicale trasmesso in prima serata su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455.

Confermato alla guida del programma Alessandro Cattelan, oramai da nove anni il volto di XF. Completamente rivoluzionata la giuria dei giudici che riparte da Mara Maionchi, che dovrà condividere questa nuova edizione con tre volti nuovi: Samuel dei Subsonica, Malika Ayane e Sfera Ebbasta.

Per chi non li conoscesse Samuel è il frontman dei Subsonica, gruppo musicale di rock elettronico italiano , Malika Ayane è una delle interprete più raffinate della musica italiana e Sfera Ebbasta è il rapper italiano balzato al successo grazie al disco “XDVR”.

Tra i tre giudici proprio il rapper ha attirato l’attenzione mediatica per via della sua presenza nel talent show; un’esperienza che Sfera ha raccontato così:

“La mia prima volta da giudice devo dire molto emozionante, non vedo l’ora di cominciare. Spero di fare bene e di non fare figuracce. Non posso dire di essere pronto al 100%, ma per quanto riguarda la musica penso di essere abbastanza preparato. Altrimenti non sarei qua!”

X Factor 2019 in chiaro su TV8

Prima della messa in onda della prima parte del programma, Sky Uno ha pensato bene di dedicare una puntata speciale alla conoscenza dei nuovi giudici. Si tratta di “X Factor: tutta un’altra giuria”, uno speciale in onda giovedì 5 settembre alle 21.15 su Sky Uno.

Dal 12 settembre, invece, si comincia con le prime sei puntate del talent show dedicate alla fase delle selezioni dei cantanti. Per chi volesse seguire XF13 è possibile farlo in diretta ogni giovedì sera dalle 21.30 su Sky Uno, mentre in replica il giorno dopo alla stessa ora su TV8.