Giovedì 2 luglio 2026 Focus celebra il World UFO Day con una programmazione speciale interamente dedicata agli avvistamenti, agli enigmi dello spazio e alla ricerca di possibili forme di vita oltre la Terra.
La ricorrenza cade il 2 luglio, data tradizionalmente collegata al celebre caso di Roswell del 1947, quando nel New Mexico si diffuse la notizia del presunto schianto di un oggetto non identificato. A distanza di decenni, quel mistero continua ad alimentare domande, teorie e documentari.
Per l’occasione, Focus propone una lunga maratona che parte dal mattino e prosegue fino a notte fonda, tra incontri ravvicinati, dossier americani, casi italiani, civiltà antiche e oggetti provenienti dallo spazio profondo.
World UFO Day 2026: in prima serata Enigmi alieni e Oltre i confini
Il cuore della serata sarà dedicato a Visitatori da altri mondi, con un doppio appuntamento in prima visione con Enigmi alieni. Le due puntate, intitolate Metallo alieno e Frequenze aliene, esplorano indizi, ipotesi e racconti legati a presunti contatti tra civiltà extraterrestri e antiche popolazioni terrestri.
A seguire, alle 23:00, Focus trasmette lo speciale inedito Oltre i confini – Messaggeri da un altro mondo, un approfondimento a cura di Skylight che punta lo sguardo verso tre misteriosi visitatori arrivati dall’esterno del Sistema solare: 1I/ʻOumuamua, 2I/Borisov e 3I/ATLAS.
Oumuamua, Borisov e 3I/ATLAS: i tre oggetti interstellari al centro dello speciale
Lo speciale analizza il caso di tre corpi celesti che hanno acceso il dibattito tra astronomi e appassionati di spazio. Si tratta di oggetti interstellari, cioè provenienti da oltre il nostro Sistema solare e caratterizzati da traiettorie aperte, dette iperboliche.
ʻOumuamua è stato il primo oggetto interstellare osservato nel Sistema solare nel 2017, seguito nel 2019 dalla cometa 2I/Borisov. Nel 2025 è stato poi individuato 3I/ATLAS, il terzo visitatore interstellare conosciuto.
Nel documentario interviene Avi Loeb, fisico teorico e professore di Harvard, noto per le sue teorie sulla possibile natura artificiale di alcuni oggetti spaziali. Loeb sostiene che alcuni di questi corpi potrebbero rappresentare tecnologie extraterrestri, una lettura che resta però oggetto di discussione e non rappresenta una conclusione condivisa dalla comunità scientifica.
Il fascino di questi oggetti nasce proprio da qui: sono davvero semplici corpi celesti arrivati da altri sistemi stellari oppure custodiscono ancora caratteristiche che la scienza deve spiegare fino in fondo?
La programmazione completa del World UFO Day su Focus
Ecco tutti gli appuntamenti in onda giovedì 2 luglio 2026 su Focus:
- 07:20 – Alieni: i casi riaperti – L’estate dei dischi volanti
- 08:05 – Alieni: i casi riaperti – Gli alieni alti bianchi
- 09:10 – Enigmi alieni – Gli alieni mutaforma
- 10:10 – Presenze aliene – Incontri ravvicinati in Alaska
- 11:10 – Presenze aliene – Il vortice di Sedona in Arizona
- 12:10 – Enigmi alieni – La guida definitiva agli UFO
- 13:00 – Il mistero Dyatlov – Un caso ancora aperto
- 14:20 – Guida galattica ai mondi alieni – Cosa aspettarsi dagli extraterrestri
- 15:15 – Guida galattica ai mondi alieni – Come prepararsi all’incontro
- 16:10 – Presenze aliene – Avvistamenti nello Stato di Washington
- 17:10 – UFO – I casi italiani Best Of
- 18:20 – Presenze aliene – Le luci dell’Illinois
- 19:20 – Enigmi alieni – Antenati ultratecnologici
- 20:20 – Presenze aliene – Speciale UFO: visitano la Terra?
- 21:20 – Enigmi alieni – Metallo alieno
- 22:05 – Enigmi alieni – Frequenze aliene
- 23:00 – Oltre i confini – Messaggeri da un altro mondo
- 00:15 – UFO: il mondo vuole sapere la verità sui dossier americani
- 01:30 – La vera storia del segnale Wow
- 03:05 – Enigmi alieni – Gli alieni mutaforma
- 03:45 – Presenze aliene – Avvistamenti nello Stato di Washington
- 04:30 – Alieni: i casi riaperti – L’estate dei dischi volanti
- 05:15 – Enigmi alieni – Antenati ultratecnologici
Dove vedere Focus in TV e streaming
La maratona per il World UFO Day va in onda su Focus, visibile in Italia al canale 35 del digitale terrestre e al canale 414 di Sky. I contenuti del canale sono disponibili anche su Mediaset Infinity.
Una giornata pensata per chi guarda al cielo con curiosità, tra documentari, testimonianze, ipotesi scientifiche e misteri che continuano a dividere esperti e appassionati