Giovedì 2 luglio 2026 Focus celebra il World UFO Day con una programmazione speciale interamente dedicata agli avvistamenti, agli enigmi dello spazio e alla ricerca di possibili forme di vita oltre la Terra.

La ricorrenza cade il 2 luglio, data tradizionalmente collegata al celebre caso di Roswell del 1947, quando nel New Mexico si diffuse la notizia del presunto schianto di un oggetto non identificato. A distanza di decenni, quel mistero continua ad alimentare domande, teorie e documentari.

Per l’occasione, Focus propone una lunga maratona che parte dal mattino e prosegue fino a notte fonda, tra incontri ravvicinati, dossier americani, casi italiani, civiltà antiche e oggetti provenienti dallo spazio profondo.

World UFO Day 2026: in prima serata Enigmi alieni e Oltre i confini

Il cuore della serata sarà dedicato a Visitatori da altri mondi, con un doppio appuntamento in prima visione con Enigmi alieni. Le due puntate, intitolate Metallo alieno e Frequenze aliene, esplorano indizi, ipotesi e racconti legati a presunti contatti tra civiltà extraterrestri e antiche popolazioni terrestri.

A seguire, alle 23:00, Focus trasmette lo speciale inedito Oltre i confini – Messaggeri da un altro mondo, un approfondimento a cura di Skylight che punta lo sguardo verso tre misteriosi visitatori arrivati dall’esterno del Sistema solare: 1I/ʻOumuamua, 2I/Borisov e 3I/ATLAS.

Oumuamua, Borisov e 3I/ATLAS: i tre oggetti interstellari al centro dello speciale

Lo speciale analizza il caso di tre corpi celesti che hanno acceso il dibattito tra astronomi e appassionati di spazio. Si tratta di oggetti interstellari, cioè provenienti da oltre il nostro Sistema solare e caratterizzati da traiettorie aperte, dette iperboliche.

ʻOumuamua è stato il primo oggetto interstellare osservato nel Sistema solare nel 2017, seguito nel 2019 dalla cometa 2I/Borisov. Nel 2025 è stato poi individuato 3I/ATLAS, il terzo visitatore interstellare conosciuto.

Nel documentario interviene Avi Loeb, fisico teorico e professore di Harvard, noto per le sue teorie sulla possibile natura artificiale di alcuni oggetti spaziali. Loeb sostiene che alcuni di questi corpi potrebbero rappresentare tecnologie extraterrestri, una lettura che resta però oggetto di discussione e non rappresenta una conclusione condivisa dalla comunità scientifica.

Il fascino di questi oggetti nasce proprio da qui: sono davvero semplici corpi celesti arrivati da altri sistemi stellari oppure custodiscono ancora caratteristiche che la scienza deve spiegare fino in fondo?

La programmazione completa del World UFO Day su Focus

Ecco tutti gli appuntamenti in onda giovedì 2 luglio 2026 su Focus:

07:20 – Alieni: i casi riaperti – L’estate dei dischi volanti

– Alieni: i casi riaperti – L’estate dei dischi volanti 08:05 – Alieni: i casi riaperti – Gli alieni alti bianchi

– Alieni: i casi riaperti – Gli alieni alti bianchi 09:10 – Enigmi alieni – Gli alieni mutaforma

– Enigmi alieni – Gli alieni mutaforma 10:10 – Presenze aliene – Incontri ravvicinati in Alaska

– Presenze aliene – Incontri ravvicinati in Alaska 11:10 – Presenze aliene – Il vortice di Sedona in Arizona

– Presenze aliene – Il vortice di Sedona in Arizona 12:10 – Enigmi alieni – La guida definitiva agli UFO

– Enigmi alieni – La guida definitiva agli UFO 13:00 – Il mistero Dyatlov – Un caso ancora aperto

– Il mistero Dyatlov – Un caso ancora aperto 14:20 – Guida galattica ai mondi alieni – Cosa aspettarsi dagli extraterrestri

– Guida galattica ai mondi alieni – Cosa aspettarsi dagli extraterrestri 15:15 – Guida galattica ai mondi alieni – Come prepararsi all’incontro

– Guida galattica ai mondi alieni – Come prepararsi all’incontro 16:10 – Presenze aliene – Avvistamenti nello Stato di Washington

– Presenze aliene – Avvistamenti nello Stato di Washington 17:10 – UFO – I casi italiani Best Of

– UFO – I casi italiani Best Of 18:20 – Presenze aliene – Le luci dell’Illinois

– Presenze aliene – Le luci dell’Illinois 19:20 – Enigmi alieni – Antenati ultratecnologici

– Enigmi alieni – Antenati ultratecnologici 20:20 – Presenze aliene – Speciale UFO: visitano la Terra?

– Presenze aliene – Speciale UFO: visitano la Terra? 21:20 – Enigmi alieni – Metallo alieno

– Enigmi alieni – Metallo alieno 22:05 – Enigmi alieni – Frequenze aliene

– Enigmi alieni – Frequenze aliene 23:00 – Oltre i confini – Messaggeri da un altro mondo

– Oltre i confini – Messaggeri da un altro mondo 00:15 – UFO: il mondo vuole sapere la verità sui dossier americani

– UFO: il mondo vuole sapere la verità sui dossier americani 01:30 – La vera storia del segnale Wow

– La vera storia del segnale Wow 03:05 – Enigmi alieni – Gli alieni mutaforma

– Enigmi alieni – Gli alieni mutaforma 03:45 – Presenze aliene – Avvistamenti nello Stato di Washington

– Presenze aliene – Avvistamenti nello Stato di Washington 04:30 – Alieni: i casi riaperti – L’estate dei dischi volanti

– Alieni: i casi riaperti – L’estate dei dischi volanti 05:15 – Enigmi alieni – Antenati ultratecnologici

Dove vedere Focus in TV e streaming

La maratona per il World UFO Day va in onda su Focus, visibile in Italia al canale 35 del digitale terrestre e al canale 414 di Sky. I contenuti del canale sono disponibili anche su Mediaset Infinity.

Una giornata pensata per chi guarda al cielo con curiosità, tra documentari, testimonianze, ipotesi scientifiche e misteri che continuano a dividere esperti e appassionati