Cresce l’attesa per l’ultima puntata di Chi l’ha visto 2026 che, non solo chiude una stagione trionfale dal punto di vista degli ascolti, ma segna anche l’addio di Federica Sciarelli dopo 20 anni di conduzione. Scopriamo insieme le anticipazioni e i casi al centro della puntata di stasera, mercoledì 1 luglio 2026, su Rai3.

Chi l’ha visto 2026, l’ultima puntata di Federica Sciarelli

Stasera, mercoledì 1 luglio 2026, dalle 21.15 appuntamento con l’ultima puntata di Chi l’ha visto 2026, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce.

Un appuntamento speciale non solo per i tantissimi fan e appassionati del programma, ma anche perchè con l’ultima puntata arriva l’addio di Federica Sciarelli pronta a salutare il pubblico dopo 20 anni di conduzione. Un addio che è arrivato non tanto a sorpresa con una nota diramata dalla Rai in cui si legge: «Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni. Parallelamente, sono in corso riflessioni anche su “Chi l’ha visto?”, programma di cui Sciarelli è da oltre vent’anni il volto di riferimento e centrale nell’offerta del servizio pubblico e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità».

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 1 luglio 2026

Per l’ultima puntata di Chi l’ha visto di stasera, mercoledì 1 luglio 2026, Federica Sciarelli ha deciso di dedicare ampio spazio alla vicenda di Elisa Claps con la partecipazione in studio di Filomena Iemma, la mamma della giovane ragazza scomparsa a Potenza nel 1993 e ritrovata nel 2010 nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità. Danilo Restivo è stato condannato, ma Filomena – in diretta a “Chi l’ha visto?” – continua a chiedere che si chiariscano le complicità: com’è possibile che il suo corpo sia rimasto per anni in una chiesa?. Una storia che la Sciarelli ha seguito con grande attenzione e costanza cercando la verità per la famiglia.

Non solo, durante l’ultimo appuntamento di stagione del programmazione spazio anche alla morte del giudice Francesca Ercolini trovata morta 4 anni nella sua abitazione. Inizialmente la morte era stata archiviata come suicidio, ma dopo la riesumazione del corpo e la nuova autopsia, si torna a investigare e ci sono sei indagati.

Spazio anche al caso di Alessandra Ollari: la donna trovata morta in un prato poco distante da casa.

Non solo, durante la diretta di Chi l’ha visto spazio anche agli appelli e richieste di aiuto con le segnalazioni del pubblico da casa. Chiunque volesse partecipare può farlo in diretta tramite il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

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L’appuntamento con l’ultima puntata di Chi l’ha visto 2026 è stasera in prima serata su Rai3.