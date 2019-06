Woodstock 50, Rita Pavone racconta il Festival su Rai2

Rita Pavone racconta Woodstock 50, il festival evento del 1969 celebrato in prima serata su Raidue: ecco tutte le anticipazioni

Woodstock 2019, Rita Pavone racconta il Festival evento su Rai2

Rai2 ha deciso di celebrare i 50 anni di Woodstock con un evento speciale trasmesso in prima serata martedì 25 giugno 2019 su Rai2. A raccontare la “tre giorni di pace e musica rock” è Rita Pavone, la combattente della musica italiana conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo.

Una grande gioia per Rita Pavone che a Repubblica ha raccontato:

Sono felice che il direttore di Rai2 Carlo Freccero abbia pensato a me, vuol dire che ha capito il mio spirito.

Durante la serata saranno riproposte le migliori esibizioni live di artisti che hanno fatto la storia della musica internazionale. Si passa da Jimi Hendrix a Joe Cocker, da Janis Joplin a Santana, da Nash & Young a Crosby e tanti tanti altri.

La Pavone, accompagnata dalla band Life in the Woods racconterà il clima di quei tre giorni di pace e musica rock della manifestazione tenutasi dal 15 al 18 agosto 1969 a Bethel, una piccola città rurale nello Stato di New York. Non mancheranno durante la serata evento un parterre di ospiti: Donovan, star degli anni 60, Mario Biondi, Raphael Gualazzi, Karima.

Rita Pavone: “Woodstock fu una celebrazione della vita”

Quei tre giorni del 1969 Rita Pavone non ha partecipato a Woodstock, visto che era impegnata a Londra con alcune pratiche per il divorzio del marito Teddy Reno:

Ero a Londra per dare il cognome a mio figlio. Non c’era il divorzio in Italia, mio marito Teddy Reno l’aveva ottenuto in Messico. Ci eravamo sposati in Svizzera. Ero fuori legge.

La Pavone ha poi raccontato il suo ricordo della manifestazione:

Ho vissuto Woodstock da lontano ma mi resi conto della trasformazione epocale che stava avvenendo, del senso di solidarietà, dell’idea che tutti insieme si potesse cambiare il mondo. Era una rivoluzione pacifica”