Wolfs, diretto da Jon Watts e interpretato da George Clooney e Brad Pitt, è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Disponibile su Apple TV dal 27 settembre, il film racconta la nascita di un’insolita amicizia tra due fixer.

Ambientata principalmente in una notte a New York, la storia inizia quando Clooney, nel ruolo di un risolutore di problemi, si precipita in una stanza di un lussuoso hotel per gestire la morte di un giovane, trovato in compagnia di una funzionaria di rilievo. Poco dopo, arriva Pitt, anch’egli un fixer, e i due, data l’ambigua situazione, si troveranno costretti a collaborare. Cercando di mettere da parte il loro orgoglio, Clooney e Pitt tentano di risolvere la situazione insieme, ma la notte avrà in serbo per loro molte sorprese.

Wolfs – la recensione del film presentato a Venezia 81

Presentato all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, con l’intero cast presente per l’occasione, Wolfs si rivela una action comedy arguta e divertente, ambientata quasi interamente nell’arco di una sola notte.

I due protagonisti, inizialmente restii a collaborare poiché abituati a lavorare da “lupi solitari”, saranno costretti a fare affidamento l’uno sull’altro per risolvere un drammatico incidente. Questo sodalizio forzato darà vita a situazioni pericolose, spesso alcune ai limiti del ridicolo.

Diretto da Jon Watts, già regista della trilogia di Spider-Man con Tom Holland, Wolfs porta nuovamente una storia ambientata tra le strade di New York, dove l’azione e le battute sagaci tra i personaggi risultano vincenti. Tra colpi di scena avvincenti e la complicità crescente tra i due protagonisti, il film riesce a intrattenere e divertire.

Opinione confermata anche da Matt Dentler, Head of Features di Apple Original Films: “Con l’alchimia coinvolgente tra George e Brad, sotto la straordinaria regia di Jon Watts, Wolfs – Lupi solitari fonde tutti i migliori elementi di comedy, action e drama in un film estremamente divertente che lascerà il pubblico in attesa del sequel, già in lavorazione.”

Il cast

Il grande successo del film è in buona parte attribuibile alla grande complicità tra George Clooney e Brad Pitt, amici di lunga data non solo sul set, ma anche nella vita reale. Questa collaborazione si rivela molto efficace, portando sullo schermo due personaggi ironici e sprezzanti, e dotati di un loro senso di giustizia.

Tra gli altri membri del cast spiccano Amy Ryan, nel piccolo ruolo di una ricca funzionaria, e Austin Abrams, che interpreta un giovane ingenuo coinvolto in un piano ben più grande di lui. Completano il cast Poorna Jagannathan, nei panni di un ambiguo medico con legami sentimentali con entrambi i fixer, Richard Kind, nel ruolo del padre del ragazzo, e Zlatko Burić, pericoloso uomo della malavita.

Conclusioni

In conclusione, Wolfs è un film che riesce a coinvolgere e regalare momenti di divertimento grazie soprattutto alla straordinaria alchimia tra i due protagonisti, vero punto di forza della pellicola.

Tra azione serrata e battibecchi vivaci ambientati nelle strade di New York, il film ha ottenuto numerosi apprezzamenti dalla critica alla Mostra del Cinema di Venezia. Una visione consigliata non solo agli amanti del genere, ma anche a chi cerca un film leggero e divertente.