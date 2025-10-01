Sono passati 21 anni dal debutto delle Winx e oggi, 1° ottobre 2025, le fate più amate tornano in TV con l’attesissimo reboot “Winx Club: The Magic is Back”. La serie, ideata da Iginio Straffi e prodotta da Rainbow, rappresenta un vero fiore all’occhiello dell’animazione italiana nel mondo, capace di conquistare milioni di fan e di crescere insieme a più di una generazione.

Il nuovo capitolo ha debuttato in anteprima italiana l’1 ottobre su Rai2, riportando sul piccolo schermo Bloom, Stella, Flora, Tecna, Aisha e Musa, pronte a vivere nuove avventure magiche tra amicizia, mistero e identità.

La trama di Winx Club: The Magic is Back

La magia ritorna ad Alfea, la celebre scuola di magia dove tutto è iniziato. Il reboot segue la storia di Bloom e della nascita del Winx Club, ripercorrendo le origini ma con uno stile moderno e realizzato in CGI.

La serie è composta da 26 episodi, incentrati su valori come amicizia, solidarietà, crescita personale e coraggio. Non mancano avventure mozzafiato, nemici da affrontare e momenti di scoperta dei poteri che rendono ogni fata unica.

Il ritorno delle Winx è stato celebrato anche con un evento speciale a Roma il 24 settembre 2025, che ha visto la partecipazione di ospiti come Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea, e la cantante Ili.

Data di uscita e programmazione

Le nuove puntate di Winx Club: The Magic is Back vanno in onda su Rai2 ogni mattina alle 7.20, con i primi 13 episodi trasmessi uno al giorno dal lunedì al venerdì.

Dal 2 ottobre 2025, la serie è disponibile anche su Netflix in 15 lingue diverse, ampliando la magia delle fate a livello globale. Dal 27 ottobre, invece, sarà visibile anche su Rai YoYo, dedicata ai più piccoli.

Gli episodi saranno disponibili anche in modalità on demand, così da permettere agli spettatori di non perdere nessuna avventura.

Curiosità sul reboot delle Winx

La serie mantiene lo spirito originale delle Winx, ma con un restyling moderno che strizza l’occhio ai ragazzi di oggi.

Sono state realizzate 15 canzoni originali , tra cui “Forever Winx” cantata da Virginia Bocelli e “Step into the Dark” interpretata da Ili .

La sigla storica “Nel segno di Winx/Under the sign of Winx” torna nella nuova versione cantata da Clara .

Le 8 stagioni precedenti, i film animati e la serie live-action su Netflix hanno consolidato Winx Club come fenomeno internazionale.

Il creatore Iginio Straffi ha commentato: “Siamo felici di continuare questo viaggio insieme a Rai, partner storico, e a Netflix, che ci accompagnerà nel lancio internazionale di questo nuovo capitolo”.

Dove vedere Winx Club: The Magic is Back

Gli appassionati possono seguire il reboot:

In TV: su Rai2 ogni mattina alle 7.20

In streaming: su Netflix dal 2 ottobre 2025

Su Rai YoYo: dal 27 ottobre 2025

Un appuntamento imperdibile per chi è cresciuto con le Winx e per i nuovi fan che si affacciano per la prima volta al mondo di Bloom e delle sue amiche fate.