Se vi piacciono le belle storie, nella prima serata di Sabato 15 Giugno non perdetevi Windstorm – Liberi nel vento, in onda su Italia Uno. La pellicola, diretta da Katja von Garnier nel 2013, non sarà originalissima nella trama, ma racconta comunque un’avventura che sa avvincere lo spettatore.

Tratta da un’opera letteraria, protagonisti della vicenda sono una ragazzina e un cavallo che diventano amici inseparabili, come spesso accade tra umani e animali. Visione consigliata a tutti. Le curiosità da sapere a riguardo le trovate di seguito.

Windstorm – Liberi nel vento: la trama in breve e il cast

Mika è una ragazza di 14 anni non troppo brillante a scuola e i suoi genitori, dopo l’ennesimo brutto voto, la obbligano a trascorrere l’estate nel maneggio della nonna. Gli iniziali pregiudizi della fanciulla vengono spazzati via dall’amicizia che instaura con Windstorm, uno splendido e indomabile stallone. Grazie a lui, Mika scopre un talento che non sapeva di avere, quello per l’equitazione.

Hanna Binke, Marvin Linke, Cornelia Froboess, Nina Kronjager, Jürgen Vogel, Amber Bongard e Detlev Buck sono gli interpreti principali del film.

Le curiosità da conoscere sul film

Windstorm – Liberi nel vento è una pellicola tedesca di genere drammatico/avventura/family diretta nel 2013 da Katja von Garnier. Queste sono le principali curiosità che la riguardano: