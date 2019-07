Tutto pronto per il Torneo di Wimbledon 2019, il più antico evento nello sport del tennis che si svolgerà dall’ 1 al 14 luglio presso i famosi giardini’ londinesi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ecco tutta la programmazione in onda su Sky Sport che trasmetterà in esclusiva l’evento.

Wimbledon 2019: la competizione più attesa

Al via la 133esima edizione del torneo di Wimbledon 2019 considerato l’evento più antico mai realizzato nella storia del tennis. La prima edizione, infatti, risale al 1887 e da allora il torneo, sia maschile che femminile, non ha mai perso il titolo di torneo più prestigioso nel mondo della racchetta. Due settimane di no stop tra match, appuntamenti e post partita che saranno trasmessi in esclusiva assoluta su SkySport.

Dal 1 al 14 luglio 2019 SkySport Uno sarà interamente dedicato all’evento di tennis di Wimbledon con la messa in onda delle partite e di una serie di rubriche di approfondimento. Una rete che terrà i riflettori perennemente accesi sul torneo con una serie di canali come SkySport Wimbledon, SkySport Arena e SkySport Minx. Da non dimenticare poi che Sky dedica all’evento sportivo tutti i canali dal 251 al 256 e collegamenti in diretta e continui aggiornamenti anche su SkySport24.

Tra gli appuntamenti da non perdere segnaliamo: Studio Wimbledon in onda tutti i giorni dal 1 al 14 luglio per la durata di circa mezz’ora. Si comincia alle ore 13.30 e termina alle 22.00, un appuntamento imperdibile per seguire il pre e post partita. Al timone del programma Eleonora Cottarelli e Filippo Volandri, mentre in diretta dall’All England Lawn Tennis and Croquet Club c’è Stefano Meloccaro. Un altro programma da seguire è The Insider, che si occuperà di tutto il dietro le quinte con interviste, retroscena e storie inedite raccontate da Stefano Meloccaro.

Wimbledon 2019: date e programmazione

Ecco tutte le date e la programmazione della 133° edizione del torneo di tennis di Wimbledon trasmesso in esclusiva assoluta su SkySport

Lunedì 1 luglio

Dalle ore 12.00

Singolare maschile, primo turno

Singolare femminile, primo turno

Martedì 2 luglio

Dalle ore 12.00

Singolare maschile, primo turno

Singolare femminile, primo turno

Mercoledì 3 luglio

Dalle ore 12.00

Singolare maschile, secondo turno

Singolare femminile, secondo turno

Giovedì 4 luglio

Dalle ore 12.00

Singolare maschile, secondo turno

Singolare femminile, secondo turno

Venerdì 5 luglio

Dalle ore 12.00

Singolare maschile, terzo turno

Singolare femminile, terzo turno

Sabato 6 luglio

Dalle ore 12.00

Singolare maschile, terzo turno

Singolare femminile, terzo turno

Domenica 7 luglio

Middle Sunday: giornata di riposo

Lunedì 8 luglio

Dalle ore 12.00

Singolare maschile, ottavi di finale

Singolare femminile, ottavi di finale

Martedì 9 luglio

Dalle ore 12.00

Singolare femminile, quarti di finale

Mercoledì 10 luglio

Dalle ore 12.00

Singolare maschile, quarti di finale

Giovedì 11 luglio

Dalle ore 12.00

Singolare femminile, semifinali

Venerdì 12 luglio

Dalle ore 12.00

Singolare maschile, semifinali

Sabato 13 luglio

Dalle ore 14.00

Singolare femminile, finale

Domenica 14 luglio

Dalle ore 14.00

Singolare maschile, finale