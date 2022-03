Lo schiaffo che l’attore Will Smith ha dato al collega Chris Rock durante la serata di premiazione degli Oscar 2022 ha fatto il giro del mondo. La scena è diventata virale. Dopo 24 ore arrivano le scuse pubbliche di Will Smith postate sul suo profilo Instagram. Scuse rivolte a Chris Rock, all’Academy, alla sua famiglia, al pubblico in sala e al mondo intero che ha visto la scena in tv.

Will Smith, le scuse per lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022

“La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente” – Scrive nel luogo post di scuse Will Smith.

L’attore si scusa in primis proprio con Chris Rock: “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ero fuori linea e mi sbagliavo. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza”.

Le scuse alla sua famiglia

Nel lungo messaggio, l’attore si scusa anche con l’Academy, la sua famiglia e il mondo intero: “Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi. Sono un “Work in progress”. Cordiali saluti, Will”.

Il motivo della lite tra i due attori

A scatenare l’ira di Will Smith è stata una brutta battuta di Chris Rock sull’aspetto della moglie del divo, Jada Pinkett Smith, che ha la testa rasata. L’attrice soffre di alopecia, una malattia che si aggravata negli ultimi anni, ed è costretta a rasarsi la testa. Quella pessima battuta ha fatto sì che Smith perdesse le staffe.

Vicenda Smith-Rock: le possibili sanzioni

La vicenda Smith-Rock avrà dei risvolti formali. Dopo l’incidente sul palco del Dolby Theatre, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato di aver avviato una procedura formale di revisione riguardo l’accaduto. Non prima di ribadire, nuovamente, la condanna nei confronti dell’attore. “L’Academy condanna le azioni del signor Smith durante lo spettacolo di ieri sera. Abbiamo ufficialmente avviato una revisione formale dell’incidente ed esploreremo ulteriori azioni e conseguenze in conformità con il nostro Statuto, gli standard di condotta e legge della California”.

Tutto sarà analizzato nel corso della prossima riunione del Consiglio dell’Academy, in cui verranno analizzati i problemi sorti durante lo show. Il risultato della procedura potrebbe essere una sanzione per Smith, oltre alla probabile sospensione, richiesta a gran voce da alcuni membri, della sua iscrizione all’Academy. Nulla che possa in qualche modo revocargli il premio Oscar, però. Secondo le indiscrezioni dei media americani la statuetta rimarrà infatti nelle mani di Will Smith, così come confermato anche da Whoopi Goldberg, uno dei membri del Consiglio, che a The View ha rivelato: “Non gli toglieremo quell’Oscar. Ci saranno delle conseguenze, ne sono sicura, ma non credo sia quello che faranno”.