Grande attesa per l’uscita del brano ‘Wildness‘ di Giulia Mazzoni. La pianista e compositrice ha composto la colonna sonora del film ‘Anna‘ che sarà presentato all’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia 2023. Scopriamo insieme chi è la giovane artista e quando sarà possibile ascoltare il brano.

‘Wildness’ di Giulia Mazzoni scritto in appena 48 ore

Grande ritorno sulla scena musicale per Giulia Mazzoni. Da venerdì 8 settembre 2023, su tutte le piattaforme digitali, uscirà il suo nuovo brano ‘Wildness’ che è stato scritto in appena 48 ore per pianoforte e quartetto d’archi. La canzone sarà il main theme di Anna, il nuovo film del regista Marco Amenta che sarà presentato in anteprima assoluta alle Giornate degli Autori del Festival del Cinema di Venezia proprio venerdì.

Ma di cosa parla il film scritto da Marco Amenta e Niccolò Stazzi (che lo hanno anche sceneggiato con Anna Mittone e la collaborazione di Tania Pedroni)? La pellicola, tratta da una storia vera, racconta le vicende di Anna: una donna bella, selvaggia e magnetica come la natura incontaminata della sua Sardegna. Nel film vengono ripercorse le esperienze difficili che ha attraversato e l’hanno segnata ma non piegata, e come porta avanti la fattoria che era del padre. Nel cast ci sono Rose Aste, Daniele Monachella e Marco Zucca.

Il brano ‘Wildness’ ci fa sentire liberi e incontaminati così come la protagonista del film. È una sorta di manifesto di libertà contro ogni etichetta e pregiudizio. Giulia Mazzoni è infatti riuscita a trasformare in musica le immagini e le emozioni della protagonista.

Chi è Giulia Mazzoni, pianista e compositrice

Giulia Mazzoni nasce a Prato nel 1989 e inizia la carriera musicale diplomandosi in Composizione presso il Conservatorio Verdi di Milano, sotto la guida del Maestro Mario Garuti. Nel 2013 pubblica il suo primo album dal titolo “Giocando con i bottoni”, contenente 14 composizioni originali per pianoforte. Diversi i tour che sono sold out in Italia e in Asia e i premi vinti (tra cui il prestigioso Premio Ciampi).

Parallelamente, tiene diverse masterclass e partecipa ad importanti trasmissioni televisive come ‘Uno Mattina’, ‘Edicola Fiore’, ‘Detto Fatto’ e lo ‘Zecchino d’Oro’, oltre a essere ospite di programmi radiofonici e a partecipare ad eventi culturali come ‘Tedx Milano’.

Nel 2016 pubblica, con Sony Music, il suo secondo album dal titolo “Room 2401” che contiene 12 composizioni inedite più 3 bonus track e una prestigiosa collaborazione con il Maestro Michael Nyman, autore della colonna sonora del film Premio Oscar “Lezioni di piano”. I due realizzano una versione inedita per due pianoforti di “The departure”. Due anni dopo, il disco viene pubblicato in Cina e Taiwan dove l’artista si esibisce con un secondo tour sold out nei più importanti teatri asiatici come il Taoyuan Arts Center di Taiwan e il Tianjin Grand Theatre in Cina. Per quanto riguarda i prossimi impegni, Giulia Mazzoni attualmente sta lavorando ad una produzione internazionale con la collaborazione di Thom Russo, vincitore di 16 Grammy Awards.

Ora arriva questa nuova avventura di ‘Wildness’. Come spiegato dalla pianista e compositrice: “Quando ho ricevuto la chiamata di Marco Amenta sono stata sorpresa e ipnotizzata dalla storia che mi ha proposto di musicare. Ricordo ancora il primo aggettivo che ha usato per descrivermi la protagonista Anna: “selvaggia”.

Quando ho visto il film mi sono sentita molto vicina a questa donna così forte, ribelle, selvaggia appunto ma anche magnetica. L’ispirazione è arrivata subito viscerale e immediata. Ho scritto la musica in 48 ore e il terzo giorno ero già in studio a registrarla con un quartetto d’archi che ho voluto composto da sole donne.

“Wildness”, il brano centrale del film, è proprio una musica manifesto per il coraggio di essere se stessi e difendere i nostri valori, radici, chi siamo. Ho scritto una musica libera, audace che non si arrende proprio come Anna, proprio come me. Anche io sono selvaggia e tutto questo ci ha unite, ha creato un legame molto forte tra di noi che ho cercato di fissare per sempre con le note del mio pianoforte”.

Il brano è stato mixato presso lo studio Sonoria di Prato da Francesca Baldi ed è una composizione inedita per pianoforte e quartetto d’archi. Accanto a Giulia Mazzoni ci sono: Angela Tomei al primo violino, Angela Savi al secondo violino, Luna Michele alla viola, Laura Gorkoff al violoncello.