Whitney Houston: Una Voce Diventata Leggenda. Mai titolo più azzeccato per un film dedicato alla straordinaria artista ed interprete che ha fatto sognare, e continua a farlo, milioni di persone in tutto il mondo. La pellicola, uscita nelle sale a Natale 2022, finalmente arriva in chiaro su Sky. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dalla trama al cast.

Whitney Houston – Una voce diventata leggenda: dove vederlo in tv

Si chiama “Whitney Houston – Una voce diventata leggenda“, il film diretto da Kasi Lemmons disponibile in chiaro su Sky e sulla piattaforma Sky Go. Alla pellicola ha lavorato Anthony McCarten, l’autore del capolavoro “Bohemian Rhapsody”, biopic su Freddie Mercury, e del film “La teoria del tutto“. Il progetto è arrivato a distanza di dieci anni dalla morte dell’artista trovata, l’11 febbraio del 2012, senza vita nella stanza del Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. La causa della morte di Whitney Houston è stata poi identificata come annegamento accidentale nella vasca da bagno, in seguito ad un’eccessiva assunzione di droghe combinata all’aterosclerosi.

Una morte che ha scosso tutto il mondo della musica lasciando un vuoto incolmabile nel panorama musicale mondiale. The Voice, come spesso Whitney veniva chiamata, ha segnato la storia della musica battendo ogni record. 220 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e sette singoli consecutivi alla numero uno della classifica Billboard Hot 100. Come non menzionare poi canzoni senza tempo che, ancora oggi, fanno sognare milioni di persone: da “Greatest Love Of All” a “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)”, da “Where Do Broken Hearts Go” a “Saving All My Love for You” fino a “I Will always love you”.

Una voce diventata leggenda, il film su Whitney Houston: la trama e cast

Il film “Whitney – Una voce diventata leggenda” racconta la vita dell’icona pop dell’R&B. I primi anni, il rapporto con la madre, gli inizi della carriera fino alla consacrazione avvenuta nel 1985 quando, con il suo primo di debutto, conquista le classifiche americane. 14 settimane consecutive in prima posizione grazie a tre singoli numero uno: “Saving All My Love for You“, “How Will I Know” e “Greatest Love of All“. E’ l’ascesa verso l’olimpo di una delle più belle voci di sempre che, proprio come Re Mida, trasforma in oro tutto quello che tocca. Da cantante a popstar fino al grandissimo successo come attrice nel film cult “Guardia del Corpo” del 1992 con tanto di colonna sonora che supera i 45 milioni di copie vendute. La vita della star è fatta anche di ombre: l’incontro e il matrimonio con Bobby Brown, la dipendenza da droga, farmaci e alcol fino al tragico epilogo. Nel 2009 con “I Look to You” ritorna sulle scene pronta a risorgere come una fenice dalle ceneri. Acclamata dal pubblico e dai fan che non l’hanno mai dimenticata, la cantante è più forte che mai, ma tre anni dopo il terribile colpo di scena.

Ad interpretare l’immensa Whitney nel film è la giovanissima attrice Naomi Ackie che intervistata da Entertainment Tonight ha dichiarato: “farò del mio meglio perché quella donna mi fa venire i brividi lungo la schiena per quanto significhi per me, per il mondo, per le donne nere, per le donne afroamericane. Ho intenzione di dare tutta me stessa per assicurarmi che sia rappresentata correttamente”. Nel cast del film anche: Ashton Sanders nei panni di Bobby Brown e Stanley Tucci nel produttore Clive Davis.

Ecco il trailer del film: