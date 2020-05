Álex Pina, creato de La Casa di Carta, prova a bissare il successo con un’altra serie da lui ideata, White Lines. Disponibile su Netflix dal 15 maggio, la trama è ambientata a Ibiza e segue la storia di Zoe, una donna inglese che giunge sull’isola per risolvere la misteriosa morte di suo fratello, scoprendo che era invischiato nei loschi traffici della malavita locale. Il panorama assolato della bella Ibiza, da sempre affollata meta turistica, si mescola con una trama intrisa di thriller, azione e colpi di scena. White Lines potrebbe essere il nuovo fenomeno televisivo dopo La Casa di Carta. Nei panni degli autori dovrebbero esserci tre stagioni totali, ma tutto dipenderà dal responso di Netflix. La prima stagione di White Lines è composta da dieci episodi.

White Lines su Netflix: la trama della serie Tv

White Lines, letteralmente “strisce bianche” (termine riferito alla cocaina) parte dal ritrovamento del cadavere del dj Axel, scomparso nel nulla vent’anni prima. Sua sorella Zoe, una ragazza inglese dalla vita piuttosto tranquilla, decide quindi di partire a Ibiza per far luce sulla morte del fratello, avvenuta in circostanze del tutto misteriose. Ben presto, Zoe si troverà però invischiata in un mondo che non conosce in cui si alternano droga, misteri e pericoli.

Tra feste notturne, discoteche e inseguimenti rocamboleschi, Zoe tenterà di ricostruire gli ultimi giorni di vita di Axel ed la sua strada si incrocerà con quella di un maldestro spacciatore. Da quel momento, Zoe entrerà così in contatto con un mondo finora a lei sconosciuto tra pericolosi criminali, personaggi benestanti, ma anche bugie, assassini e insabbiamenti. Pur di trovare la verità sulla morte del fratello, Zoe dovrà armarsi di tanto coraggio.

White Lines: cast e personaggi della serie Netflix

Nel cast di White Lines, Laura Haddock nel ruolo della protagonista Zoe Walker; Tom Rhys Harries interpreta il fratello di Zoe, Axel Walker; Marta Milans è Kika Calafat; Juan Diego Botto è Oriol Calafat; Pedro Casablanc interpreta Andreu Calafat; Belen Lopez è Conchita Calafat; Nuno Lopes è Boxer; Daniel Mays nel ruolo di Marcus; Laurence Fox interpreta David; e Angela Griffin nella parte di Anna.