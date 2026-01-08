Netflix, tramite la campagna What’s Next, ha svelato la line up globale del 2026. Gli annunci su serie tv, film e nuovi giochi in arrivo non sono stati pochi. Tra i titoli più attesi, non mancano grandi ritorni come la seconda stagione del live action di One Piece, la quarta di Lupin, il sesto capitolo di Emily in Paris, mentre tra le novità ci saranno Pride & Prejudice, Peaky Blinders: The Immortal Man e Narnia. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

What Next?: ecco alcune delle serie tv più attese in arrivo nel 2026 su NetFlix

Con un video rilasciato sui loro canali, Netflix ha lanciato la campagna What’s Next, tramite cui sono stati annunciati alcuni dei titoli più attesi del 2026.

Tra le serie tv, oltre i titoli sopra citati, arriva anche la seconda stagione di Avatar: La leggenda e il primo capitolo di Man on fire – sete di vendetta.

Si aggiunge poi al catalogo uno dei titoli più amati della piattaforma, ovvero Bridgerton, con un quarto capitolo diviso in due parti, la prima in arrivo il 29 gennaio e la seconda il 26 febbraio.

A marzo invece, precisamente il 12, è previsto il rilascio della settima stagione di Virgin River, mentre il 16 aprile della seconda stagione di Beef.

Infine, l’11 giugno, è la data di uscita del quinto capitolo de Il Colore Delle Magnolie.

Alcuni dei film annunciati in arrivo nel 2026 su Netflix

Per quanto riguarda i film invece tra i titoli annunciati c’è In viaggio con Joe, in arrivo il 13 febbraio e War Machine, disponibile dal 6 marzo.

L’8 maggio si aggiunge al catalogo Remarkably Bright Creatures, un film su una improbabile storia d’amicizia tra una vedova, un gigantesco polpo del Pacifico e un giovane ribelle che arriva in città in cerca di una famiglia. I tre scopriranno un segreto destinato a cambiare per sempre la loro vita.

Infine, prossimamente arrivano altri tre titoli di cui la data di rilascio è ancora ignota. Parliamo di Enola Holmes 3, terzo capitolo con Millie Bobbie Brown nei panni della giovane investigatrice, Little Brother e Swapped – Al Tuo Posto, film con Tracy Morgan e Cedric The Entertainer nel cast.