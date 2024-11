Disney+ ha recentemente rilasciato sui suoi canali il trailer della terza stagione di What If…?, la popolare serie animata targata Marvel Animation. Questo nuovo capitolo, che sarà anche quello conclusivo, debutterà il 22 dicembre in streaming su Disney+, con un nuovo episodio disponibile ogni giorno per otto giorni di fila. Scopriamo insieme qualcosa di più sulla terza stagione di What If…?.

Il trailer di What If…?

Apprezzatissima serie animata dell’universo Marvel, What If…? ritorna prossimamente con il capitolo finale, culmine dell’avventura attraverso il Multiverso.

La terza stagione di What If…? punta a mantenere il suo stile innovativo e spettacolare, introducendo nuovi generi e immergendo il suo pubblico in avvenimenti straordinari, con l’aggiunta di nuovi personaggi.

Anche in questa terza stagione ci saranno infatti alcuni dei personaggi più amati dai fan, tra cui Captain America/Sam Wilson, The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno)/Bucky Barnes, Hulk/Bruce Banner, Red Guardian, Captain Peggy Carter, Agatha Harkness, Shang-Chi, Tempesta Dea del Tuono e molti altri. Accanto a loro, non mancheranno però interessanti new entry nel cast.

Secondo le prime anticipazioni, i protagonisti di questa terza stagione compieranno scelte insolite e inaspettate, capaci di trasformare i loro mondi in spettacolari versioni alternative della Marvel Cinematic Universe.

Nella versione originale, What If…? possiede un incredibile cast vocale, che comprende un insieme di star che riprenderanno i loro ruoli iconici, come Hayley Atwell, Stanley Tucci, Sebastian Stan, Jeremy Renner e molti altri. Anche la voce narrante dell’Osservatore torna ad essere, nella versione originale, quella di Jeffrey Wright. In italiano invece, questo personaggio è doppiato da Paolo Marchese.

Gli episodi sono diretti da Bryan Andrews e Stephan Franck e scritti da Matthew Chauncey, Ryan Little e A.C. Bradley. Gli executive producer sono Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Bryan Andrews, con il co-executive producer Matthew Chauncey e i produttori Danielle Costa, Carrie Wassenaar e Alex Scharf.