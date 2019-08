Dal cinema alla serie tv: è il caso di Luca Guadagnino che, dopo aver sfiorato l’Oscar con “Chiamami col tuo nome” debutta con la serie “We Are Who We Are” in esclusiva per Sky.

Luca Guadagnino, We Are Who We Are: la prima serie tv

Dopo il grande successo cinematografico di “Chiamami col tuo nome“, Luca Guadagnino è pronto ad approdare sul piccolo schermo con la prima serie tv dal titolo “We Are Who We Are“. Si tratta della prima esperienza del regista con una serie tv, un progetto dal sapore internazionale visto che nasce dalla collaborazione tra HBO, network americano, e Sky. La serie, prodotta da Wildside, sarà venduta in tutto il mondo tramite Fremantle e sarà composta da otto episodi.

Al momento non è dato sapere di più sul nuovo progetto di Guadagnino, il regista reduce dalla controversa rivisitazione di “Suspiria“, il celebre film di Dario Argento e dal cortemetraggio “The Staggering Girl” presentato al Festival del Cinema di Cannes.

We Are Who We Are, trama e anticipazioni

Le riprese della serie hanno visto il cast impegnato tra Angeles e Londra, ma anche in Africa ed Italia. Non si sa ancora nulla sul cast di attori, anche se possiamo anticiparvi che saranno tutti americani. La sceneggiatura della serie porta la firma dello stesso regista con Paolo Giordano, autore di successo con “La solitudine dei numeri primi” e di Francesca Manieri.

Qualcosina in più è trapelato sulla trama della serie tv “We Are Who We Are” che ruoterà intorno alle storie di Fraser Wilson e Caitlin Harper, due adolescenti di New York. Il primo vive con la famiglia in una base militare italiana; proprio all’interno di questa base militare conosce un gruppo di adolescenti con cui instaurerà un rapporto di amicizia superando la sua grande timidezza.

Caitlin, invece, è una ragazza ribelle che ha cercato di adattarsi alla vita delle base militare impegnandosi nella caccia. Tra Fraser e Caitlin nasce un bellissimo rapporto di amicizia e complicità che sembra andare anche oltre, al punto che gli altri ragazzi li considerano una coppia. In realtà Fraser nasconde la sua vera natura e il suo interesse per un uomo molto più grande di lui.

Una trama che richiama alla memoria la storia d’amore tra il diciassettenne Elio Perlman e il ventiquattrenne Oliver, i protagonisti di “Chiamami col tuo nome”.