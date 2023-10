In Waterworld, film di genere avventura/fantascienza diretto da Kevin Reynolds nel 1995, Kevin Kostner porta in scena una delle interpretazioni più iconiche della sua carriera. Celebre, non a caso, anche per l’innegabile versatilità, l’attore hollywoodiano si cala perfettamente in una storia spettacolare, nella quale originalità ed inventiva conducono ad ottimi risultati dal punto di vista artistico.

Waterworld insomma, è un film che sa affascinare lo spettatore. Va in onda nella prima serata di Domenica 29 Ottobre su Italia Uno: di seguito trovate le curiosità principali sulla pellicola.

Waterworld: la trama in breve e il cast

Siamo nella Terra del futuro, interamente ricoperta dalle acque. L’avventuriero Mariner cerca di proteggere dai pirati Enola, una bambina che ha tatuata sulla schiena la mappa che li porterà a raggiungere la sospirata terraferma.

Accanto al bravissimo Kevin Kostner recitano anche, fra gli altri, gli altrettanto validi Michael Jeter, Jeanne Tripplehorn, Tina Majorino e Dennis Hopper.

Le curiosità sul film

Waterworld è una pellicola di genere avventura/fantasy diretta da Kevin Reynolds nel 1995. Ecco alcune curiosità sul suo conto: