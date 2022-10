Domenica 30 ottobre 2022 si accende Warner TV, il nuovo canale in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery interamente dedicato a film e serie tv. Andiamo a scoprire su quale canale troveremo Warner TV e tutte le altre novità.

Warner TV, il nuovo canale in chiaro dedicato a film e serie tv: quando in onda e dove vederlo

Dal prossimo 30 ottobre, Warner TV sarà visibile al canale 37 del digitale terrestre e andrà ad aggiungersi al già ricco portfolio dei canali free to air offerti dal gruppo televisivo Warner Bros. Discovery in Italia che include: NOVE, Real Time, DMAX, Food Network, Giallo, Motor Trend, HGTV – Home & Garden TV e i canali kids K2 e Frisbee. Il nuovo canale Warner TV offrirà al pubblico una vasta selezione di titoli che hanno fatto la storia del cinema e della serialità americana.

Una selezione unica di film e serie tv in palinsesto

Warner TV aprirà quindi una finestra inedita sull’incredibile mondo delle grandi produzioni targate ovviamente Warner Bros., fatto di storie divertenti ed avventurose, drammatiche ed emozionanti, da vedere e rivedere, spaziando dagli iconici supereroi ai grandi classici, con l’opportunità di scoprire e riscoprire anche gli esordi cinematografici delle grandi star di Hollywood.

I titoli che andranno a costituire il palinsesto della neonata emittente non sono ancora stati noti, ma sembra che si tratterà per la maggior parte di titoli non in prima visione assoluta che con ogni probabilità hanno già goduto di passaggi televisivi altrove, tra pay-tv e altre emittenti del gruppo.

Fino ad agosto 2022, sul canale 37 c’era il canale dedicato allo shopping GM24. L’operazione Warner TV sembra nascere per dare l’opportunità al gruppo televisivo di sfruttare pienamente la vasta library delle produzioni targate appunto Warner Bros. che sui canali (ex) Discovery poteva risultare sacrificata. Warner TV sarà quindi una nuova opportunità per i tanti amanti di film e serie tv che potranno godere di un nuovo canale in chiaro dedicato a loro e alle loro passioni cinematografiche.

Una nuova era per Warner Bros

Per Warner Bros. Discovery si apre un nuovo capitolo che inaugura una sfida inedita sul fronte della televisione in chiaro. Il colosso nato dalla fusione dei due grandi gruppi – sotto la guida di David Zaslav, CEO del neonato conglomerato americano – intende allargare la propria presenza sulle frequenze in chiaro della televisione italiana, mentre sul fronte dello streaming l’espansione procede con cautela. Fino al 2025, stando al più recente accordo siglato con la pay-tv di Comcast, i contenuti HBO resteranno su Sky.

A partire dal 2026 HBO Max potrebbe approdare anche da noi – ma non prima -, anche se il servizio streaming dovrebbe fondersi entro l’estate del prossimo anno con la piattaforma Discovery+. Quest’ultima è già invece attiva nel nostro Paese e raccoglie la programmazione – per la maggior parte unscripted – dei canali del gruppo WBD.