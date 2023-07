Giungono notizie preoccupanti dall’Argentina sullo stato di salute di Wanda Nara, imprenditrice, procuratrice nonché moglie dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, e in particolare a quanto riferito dal giornalista Jorge Lanata durante il suo programma radiofonico a ‘Radio Mitre‘, la donna sarebbe ricoverata presso la clinica Los Arcos. Il ricovero sarebbe avvenuto lo scorso mercoledì notte con forti dolori addominali. A quanto pare la moglie di Icardi potrebbe avere la leucemia.

Wanda Nara ricoverata in ospedale, potrebbe avere la leucemia

Dalle prime analisi, come riportano i media locali, Wanda Nara soffrirebbe di un’infiammazione della milza e di un’anomalia significativa a livello dei globuli bianchi. L’imprenditrice potrebbe quindi avere la leucemia. Wanda Nara, che attualmente conduce l’edizione argentina di MasterChef, in questi giorni sarebbe dovuta partire per l’Europa insieme al marito Mauro Icardi e ai figli. Il viaggio è rimandato, secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia.

Come sta la moglie di Mauro Icardi?

Lanata, nel corso della trasmissione radiofonica, ha dichiarato: «Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto e ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia».

Il silenzio social di Wanda Nara che preoccupa i fan

Il quotidiano La Nacion, parla di un quadro clinico piuttosto sospetto. A quanto pare sono stati riscontrati “globuli bianchi alti e milza dilatata, elementi che indicano la necessità di uno studio ematologico per escludere infezioni e patologie tumorali”.

Wanda Nara si è ritirata senza più comparire o lasciare dichiarazioni: c’è chi parla di angoscia e instabilità, c’è chi parla solo di riservatezza, resta il fatto che la Nara non pubblica sui Social da oltre 4 giorni. E questo, a quanto pare, non è affatto da lei. Una delle ultime apparizioni pubbliche in Italia è stata a Verissimo, dove in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin parlava del suo amore per il marito Mauro Icardi.