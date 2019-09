Il futuro di Mauro Icardi sembra sbloccarsi. Il calciatore argentino in queste ultime ore dovrebbe rinnovare con l’Inter e poi trasferirsi in prestito al PSG. Un’operazione lunga e difficile, ma nell’aria, mai come adesso, filtra ottimismo. Icardi potrebbe presto raggiungere la capitale francese, che per molti rappresenta un sogno. Non a caso la compagna Wanda Nara qualche giorno fa scrisse su Twitter: “I sogni spesso si avverano“. La donna agente lascerà Tiki Taka?

Icardi al Psg, Wanda Nara lascia Tiki Taka?

Il futuro di Mauro Icardi sarà al PSG. La trattativa è in dirittura d’arrivo e presto potrebbe arrivare l’ufficialità. Il calciatore e la compagna Wanda Nara saranno entro le 17 a Parigi per firmare il contratto con la nuova società. Un nuova avventura per l’attaccante argentino, una nuova vita per la famiglia Icardi-Nara.

Se la donna dovesse seguire il compagno a Parigi, Wanda potrebbe lasciare definitivamente Tiki Taka. La compagna agente, infatti, dovrebbe spostarsi ogni weekend da Parigi a Milano e rinunciare di sostenere il compagno nei match casalinghi.

Wanda Nara Tiki Taka: le sue dichiarazioni

Wanda Nara ieri ha lasciato lo studio di Tiki Taka prima della fine della trasmissione. La donna è andata via prima per impegni lavorativi legati alla situazione del compagno. Durante la trasmissione, però, Wanda ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Lavorerò fino alla fine della sessione di mercato. Ci sono un paio di squadre interessate in Europa“. La donna ha precisato che il futuro del compagno sarà in Europa, escludendo dunque l’ipotesi Boca Juniors.

La donna agente non ha chiuso la porta al Napoli: “La speranza è l’ultima a morire“. La realtà, però, è un’altra: Mauro Icardi oggi firmerà il contratto che lo legherà al Paris Saint Germain e tutto d’un tratto a diventare incerto adesso è il futuro di Wanda Nara. La donna lascerà Tiki Taka?