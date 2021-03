Waffles + Mochi fa parte di uno dei progetti che Barack e Michelle Obama hanno prodotto per Netflix. L’ex Presidente degli Stati Uniti e l’ex First Lady hanno stretto un accordo pluriennale per realizzare sette progetti, tra serie tv e film, da indirizzare alla piattaforma di streaming. Il primo è appunto Waffles + Mochi, un divertente programma per tutta la famiglia, in cui adulti e bambini potranno cimentarsi in cucina alla scoperta di ricette e culture da ogni parte del mondo. Prodotta da Higher Ground, la casa di produzione di Barack e Michelle Obama, la serie tv, composta da dieci episodi, è disponibile su Netflix il 16 marzo.

Waffles + Mochi: la trama della serie tv

I protagonisti della storia sono Waffles e Mochi, due pupazzi migliori amici provenienti dalla fantastica Terra dei Surgelati. Sognano di diventare chef, ma gli unici ingredienti che hanno a disposizione sono ghiaccio e neve. Poi qualcosa cambia quando vengono improvvisamente assunti come dipendenti di uno stravagante supermercato: per loro comincia così l’avventura culinaria della vita.

Con l’aiuto di volti nuovi e amichevoli come la signora Michelle Obama, la proprietaria del supermercato, e un magico carrello della spesa volante come guida, Waffles e Mochi partono per un viaggio alla scoperta di cucine, ristoranti, fattorie e case di tutto il mondo. I due amici imparano a cucinare ricette con ingredienti di tutti i giorni insieme a rinomati chef, cuochi casalinghi, bambini e celebrità.

Dalle Ande al Perù, passando per l’Italia e il Giappone, questi curiosi esploratori scoprono le tante meravigliose varietà di cibo, capendo che ogni pasto è una ghiotta occasione per fare nuove amicizie. Waffles + Mochi ha lo scopo di entusiasmare grandi e più piccoli in cucina, un invito ad aprirsi alle culture di tutto il mondo attraverso il cibo.

Waffles + Mochi: il cast della serie tv Netflix

Oltre ai due pupazzi animati, l’ex First Lady Michelle Obama veste i panni di se stessa. Erika Thormahlen e Jeremy Konner sono gli showrunner e produttori esecutivi della serie Netflix, insieme a Tonia Davis, Priya Swaminathan, e gli stessi Barack e Michelle Obama.