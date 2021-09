Voglio essere un mago è il nuovo programma di Rai2 con conduttore il Mago Silvan. I concorrenti sono ragazzi e ragazze dai 14 anni in su. Vediamo tutte le anticipazioni relative al programma con il cast e quando in onda.

Il 21 Settembre scocca la campanella del docu-reality Voglio essere un mago dove 12 apprendisti, già appassionati di magia, impareranno e si sfideranno. Le squadre sono tre:

le Volpi Rosse

le Piume D’Oro

gli Abisso Blu

Nel corso delle cinque puntate, previste fino al 19 ottobre, vivranno un’esperienza unica. L’obiettivo è arrivare alla fine per poter prendere il diploma in magia. Cartomagia, illusionismo, mentalismo e altri numeri di magia saranno al centro del percorso accademico degli apprendisti di Voglio essere un mago. Insieme a il Mago Silvan ci sarà Raul Cremona che presiederà la commissione dell’accademia.

I professori e gli apprendisti di Voglio Essere un Mago su Rai2

I cinque professori sono:

Eleonora Di Cocco concorrente di Italia’s Got Talent 2021

concorrente di Italia’s Got Talent 2021 Federico Soldati finalista di Italia’s Got Talent 2012

finalista di Italia’s Got Talent 2012 Jack Nobile di professione youtuber

di professione youtuber Hyde di professione youtuber

di professione youtuber Sbard di professione youtuber conosciuto con il nickname Sbard95.

Invece, i 12 apprendisti provenienti da varie parti d’Italia sono:

Pasquale Guercia (16 anni di Salerno)

(16 anni di Salerno) Luca Funzione (18 anni di Sarzana)

(18 anni di Sarzana) Giulia Serafin (17 anni di Treviso)

(17 anni di Treviso) Giuseppe Capitolino (15 anni di Cleto)

(15 anni di Cleto) Marco Loffredo (17 anni di Napoli)

(17 anni di Napoli) Silvia Lollino (18 anni di Varese)

(18 anni di Varese) Giulia Mangialomini (16 anni di Castelvetrano)

(16 anni di Castelvetrano) Giorgio Andolfatto (16 anni di Torino)

(16 anni di Torino) Elettra Tercon (17 anni di Ferrara)

(17 anni di Ferrara) Christian Ceresera (18 anni di Brescia)

(18 anni di Brescia) Daniel Motta (17 anni di Villasanta)

(17 anni di Villasanta) Matilde Cairoli (14 anni di Bergamo).

Voglio Essere un Mago: orario e location

Dopo il Collegio e Ti spedisco in convento in cui i ragazzi e le ragazze sono introdotti in un contesto a loro lontano, arrivano gli aspiranti maghi nelle case degli italiani. La passione per ogni sfumatura della magia già la hanno ma riusciranno a superare gli ostacoli e a diventare, ufficialmente dei maghi?

Inizialmente la programmazione sarà subito dopo la fine di Tg2 post, poi, Voglio Essere un Mago precederà la nuova edizione de Il Collegio.

Le registrazioni sono state effettuate in studio e in location all’aperto nelle zone del bolognese. Infatti, è stato selezionato per Voglio essere un mago, il castello Rocchetta Mattei presso Grizzana Morandi. Il castello prevede un’architettura molto particolare fatta di linee orientali.