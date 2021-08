Arriva a settembre su Rai2 un nuovo reality – talent show di magia con Silvan e Raul Cremona chiamato “ Voglio Essere Un Mago!” . Il reality-talent è destinato a tutta la famiglia e l’ingrediente principale è l’arte della magia, dove 5 straordinari maestri metteranno alla prova i loro giovani “apprendisti” . Scopriamo qualcosa in più sul reality, il meccanismo e come funziona.

“Voglio Essere Un Mago!”: da martedì 21 settembre in prima serata su Rai2

In arrivo per gli amanti dei reality show, uno tutto nuovo sull’illusionismo e la magia, che avrà come protagonisti dei giovani apprendisti, dai 14 ai 18 anni che affronteranno sfide, esibizioni, esami immergendosi nel mondo fantastico della magia al fine di conseguire il “diploma di Mago”.

La messa in onda è prevista martedì 21 settembre – salvo cambiamenti dell’ultima ora – in prima serata su Rai 2. “Voglio Essere Un Mago!” è un format originale quindi non importato, prodotto da Rai2 in collaborazione con Standbyme, da un’idea di Cristiana Farina e Ennio Meloni.

“Voglio Essere un Mago!” è un mix tra reality e talent dove la componente principale è la magia

Questo sulla magia, è decisamente un reality differente da quelli che siamo abituati a vedere perché ha anche una componente di talent: nel senso che i partecipanti seguiranno delle lezioni sulla magia. Ovvero, le tre arti magiche: grandi illusioni, mentalismo, e micromagia.

Ma oltre a questo vedremo anche le dinamiche fra i concorrenti in pieno stile reality quindi rivalità, amicizie e amori, e il fine ultimo è conseguire un diploma di Mago! Attraverso la magia, i 12 partecipanti rinchiusi in un castello per cinque settimane, scoprono oltre ai trucchi di magia anche se stessi, la loro forza, la loro personalità e carattere.

I professori, il Magister e il supervisore

L’insegnamento di ogni materia, sarà affidato a un professore d’eccezione:

Eleonora Di Cocco per le grandi Illusioni,

per le grandi Illusioni, Federico Soldati per il mentalismo;

per il mentalismo; Jack Nobile, Hyde e Sbard per la micromagia.

Come accade di solito in una scuola, il corpo docente sarà presieduto da un “magister”, una sorta di preside, che avrà il volto di Raul Cremona, con il compito di supervisionare gli “apprendisti” e gli insegnanti nelle loro attività.

A tenere d’occhio tutti ci sarà un grande della magia, un maestro che ha incantato milioni di telespettatori con i suoi trucchetti e le sue magie. Ci riferiamo a Silvan, “il mago dei maghi”, che guiderà il racconto e gli eventi dei 12 ragazzi dalle difficoltà alle evoluzioni e ai traguardi.

La location e le squadre di “Voglio Essere un Mago!”

La location scelta per il programma è un suggestivo castello. Qui, per cinque settimane, tre casate di “apprendisti maghi” – rispettivamente le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu – studieranno e perfezioneranno le arti magiche e, tra prove ed esibizioni, non mancheranno competizioni, storie di amicizia, innamoramenti e tradimenti.

Lo scopo finale del reality è conseguire ad un diploma di Mago superando una serie di prove, di esami, evitando si essere bocciati e quindi espulsi dall’accademia. Il migliore di loro conquisterà la bacchetta d’oro.

Un reality che ha lo scopo di intrattenere, di divertire e quindi nulla di banalmente già visto come le liti e il trash di altri reality, dove tuttavia le dinamiche sono differenti ed è quindi legittimo che sorgano incomprensioni.

“Voglio essere un mago!”, in onda in prima serata dal 21 settembre per cinque martedì su Rai2, dove i 12 ragazzi impareranno non solo i trucchetti di illusionismo, ma capiranno cosa significa trasformare una grande passione in un lavoro per la vita.