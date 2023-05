Vivere non è un gioco da ragazzi è la nuova e attesa fiction di Rai Uno che vede fra gli interpreti principali Claudio Bisio e molti altri volti noti del piccolo schermo e della cinematografia italiana. La prima puntata va in onda nella prima serata stasera, Lunedì 15 Maggio a partire dalle 21.30 circa. Di seguito trovate informazioni sulla trama, sul numero di puntate e sul cast.

Vivere non è un gioco da ragazzi: trama prima puntata Lunedì 15 Maggio

Lele è un bravo ragazzo di 17 anni che si è sempre comportato bene e non ha mai avuto colpi di testa. Appartiene ad una famiglia umile che vive in periferia, ma appassionato di scrittura, decide di frequentare un rinomato liceo nel centro di Bologna. Qui conosce la coetanea Elena e se ne innamora.

Per fare colpo sulla ragazza, Lele comincia a sperimentare con lei le droghe e si ritrova coinvolto in un giro di discoteche, vita notturna e amicizie poco raccomandabili. Purtroppo inizia anche a spacciare. Quando l’amico Mirco, al quale ha venduto una dose, viene ritrovato morto, la situazione diventa davvero più grande di lui e non più gestibile.

Numero di puntate, regia e cast

Vivere non è un gioco da ragazzi è una fiction in 6 puntate che Rai Uno trasmette in tre serate (15, 22 e 29 Maggio). La regia è di Rolando Ravello. Il cast annovera alcuni dei volti più conosciuti ed apprezzati della serialità televisiva italiana, ovvero:

Claudio Bisio (commissario Saguatti)

(commissario Saguatti) Stefano Fresi (Marco, papà di Lele)

(Marco, papà di Lele) Nicole Grimaudo (mamma di Lele)

(mamma di Lele) Lucia Mascino (Sonia, mamma di Serena)

(Sonia, mamma di Serena) Fabrizia Sacchi (mamma di Mirco)

(mamma di Mirco) Riccardo De Rinaldis (Lele)

(Lele) Matilde Benedusi (Serena)

(Serena) Tommaso Donadoni (Mirco)

(Mirco) Pietro De Nova (Pigi)

(Pigi) Fausto Sciarappa

Luca Geminiani

Vivere non è un gioco da ragazzi, oltre che su Rai Uno in prima serata, è visibile anche in streaming sulla piattaforma completamente gratuita di RaiPlay.