In arrivo su Rai2 il nuovo programma mattutino di Fiorello “Viva Rai2!” che allieterà il palinsesto mattutino di Viale Mazzini a partire dal 5 dicembre alle 7:15, giorno e ora della messa in onda. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trasmissione.

Fiorello al timone di Viva Rai2! In onda tutti i giorni (tranne sabato e domenica) alle 7:15

Fiorello durante la conferenza stampa del programma, come sempre ha dato prova di essere un vero show man e di catalizzare su di sé l’attenzione di tutti per la sua ironia e la simpatia che lo contraddistinguono. Sarà un mix di one man show, rassegna stampa, ospiti musicali e non, inviati sui generis, tutto all’insegna dell’ironia. “Viva Rai2!” sarà disponibile anche su Rai Play, Radio 2, Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

”Noi non facciamo un morning show, facciamo un mattin show perché qui c’è del sovranismo imperante”. Fiorello accompagnerà il risveglio degli italiani dagli schermi della seconda rete del servizio pubblico: 115 spettacoli di 45 minuti tra notizie e varietà con Fiorello e gli amici del bar che commentano i fatti del giorno.

L'anatema di Fiorello: "Chi va su Rai 2 muore" #VivaRai2 pic.twitter.com/lYHNk5mTAd — Il Grande Flagello (@grande_flagello) November 28, 2022

“Chi va su Rai2 muore – scherza – ma noi andiamo in una fascia che meglio di così non poteva andare. C’è l’1% e quindi se faccio il 2% è già il 100% e se faccio il 4% divento ad della Rai, chiamatemi Fiorellos! E poi Rai2 è la rete giovane. La trattiamo a pesci in faccia ma non è cosi, ha una storia”. Fiorello inoltre, scherza su un suo probabile ritorno in prima serata ma con la sua solita ironia frena dicendo: ”Io in prima serata ormai già dormo da due ore”.

Fiorello inoltre, raggiunto da Sorrisi ha fatto sapere cosa pensa del passaggio da Rai1 a Rai2

«Raidue è la rete giovane della Rai, la rete dove sono stati trasmessi i primi episodi di Montalbano, che ha lanciato “X Factor” e che è la casa dei mitici programmi di Renzo Arbore, da “L’altra domenica” a “Quelli della notte” e a “Indietro tutta!”. Sono felicissimo di esserci, dateci tempo e se facciamo tutto con uno spirito di gruppo potremo andare lontano».

Presente alla conferenza stampa Carlo Fuortes, l’ad Rai: le sue parole

“Felicità mia e dell’azienda” e che “iniziare la giornata con il buon umore credo sia fare servizio pubblico, questo rientra nei compiti della Rai”. Era un piccolo sogno – ha spiegato – credo che per la Rai sia molto importante un programma giornaliero con il più amato showman italiano. Con Stefano Coletta lo abbiamo corteggiato molto. Lui è stato molto determinato e ora capisco perché, credo sia un regalo straordinario”. E aggiunge: “Tutta l’azienda ha lavorato su questo programma. Sarà su Rai 1, Rai 2, RaiPlay”.

Fiorello lo rivedremo a Sanremo 2023?

Fiorello anticipa che in un qualche modo farà Sanremo 2023, anche se non sarà presente. Inoltre, il 5 dicembre giorno in cui debutta Viva Rai2! sarà ospite proprio Amadeus, grande amico di Fiorello.

“Io ci sarò (A Sanremo) in qualche modo, faremo delle cose. Ma non sarò presente. Per uno che fa il mio mestiere, l’intrattenitore, non si fa mai per tre volte di fila solo per amicizia con Amadeus”.

Amadeus alla prima puntata di Viva Rai2!

“Tutti noi che facciamo questo mestiere abbiamo una responsabilità. È un programma delicato, saremo in diretta, e io dovrò stare attento ma non lo sarò. Il 5 alla prima puntata ci sarà Amadeus verrà, me l’ha detto lui subito”.

Appuntamento quindi con Viva Rai2! a partire da lunedì 5 dicembre alle ore 7.15 con la simpatia travolgente di Fiorello!