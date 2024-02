Angela dei Ricchi e Poveri sorprende Fiorello e tutti i telespettatori di Viva Rai2. La brunetta, dopo una breve esibizione ai semafori, sale in sella alla moto di uno sconosciuto e scappa via! Fiorello senza parole: «abbiamo infranto non so quante leggi, in sei secondi».

Lo show di Angela Brambati dei Ricchi e Poveri a Viva Rai2: cosa è successo?

I Ricchi e Poveri sono tornati più forti che mai. Dopo il grande successo di “Non tutta la vita”, brano presentato al Festival di Sanremo 2024, Angela Brambati e Angelo Sotgiu continuano a divertire il pubblico. In particolare è la brunetta Angela a regalare momenti di grande ilarità e divertimento. Ospiti di Viva Rai2 di Fiorello, i Ricchi e Poveri hanno cantato ad un semaforo mentre il traffico del Foro Italico era fermo. Fin qui nulla di strano, una volta che il semaforo è scattato sul verde mentre Angelo è andato via, Angela ha regalato un momento davvero divertentissimo. La brunetta dei Ricchi e Poveri prima ha salutato gli automobilisti “ciao macchine” e poi è salita sulla moto di uno sconosciuto lasciando senza parole Fiorello che ha assistito in diretta alla scena. “Ciao a tutti” ha detto la cantante salita senza casco sulla moto sfrecciando via.

Fiorello senza parole ha commentato: «abbiamo infranto non so quante leggi, in sei secondi». Ecco il video del momento:

I Ricchi e Poveri cantano in pigiama sulle strisce pedonali, davanti alle macchine.

In un momento di follia Angela sale sulla moto con uno sconosciuto 😂 I Ricchi e Poveri sono i veri sovversivi#VivaRai2 #Sanremo2024 https://t.co/OCWQHZxcOq — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 16, 2024

Viva Rai2, Angela dei Ricchi e Poveri sale su una moto e va via: Fiorello “Sovversivi”

Tra le risate generali, Fiorello dal glass di Viva Rai2 ha invitato Angela dei Ricchi e Poveri a scendere dalla moto. «Ma no, Angela» – ha detto lo showman – «stiamo calmi, se n’è andata con uno sconosciuto. Non so quante leggi abbiamo infranto in sei secondi, non doveva andare così, dovevamo fare un collegamento e poi andare sulle strisce pedonali, ma si sa i Ricchi e Poveri sono sovversivi. La nostra produttrice è sbiancata».

Un evento davvero inaspettato che ha divertito tanto il pubblico dei social e di Viva Rai2 a conferma che Angela Brambati dei Ricchi e Poveri è davvero unica!