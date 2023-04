Rai Due sospende VivaRai2, il “mattin show” di Fiorello che va in onda a partire dalle 7. Una decisione inattesa, soprattutto per i tanti fans del programma, ma dettata da ragioni più che comprensibili. Niente paura perché la trasmissione tornerà prestissimo al suo posto come di consueto. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Viva Rai 2 sospeso, ultima puntata Mercoledì 5 Aprile: i motivi e quando ritorna in onda su Rai 2

Quello di Mercoledì 5 Aprile sarà l’ultimo appuntamento con VivaRai2 per qualche giorno. Il simpatico spettacolo condotto da Fiorello, infatti, si prende una meritata pausa in concomitanza con la Pasqua. Del resto, lo ricorderete, era già successo lo scorso Natale.

I vertici della rete lo avrebbero deciso per evitare un probabile calo di ascolti dovuto alla momentanea chiusura delle scuole, ma sicuramente c’è anche la volontà di permettere all’intero cast di riposarsi. Tutti gli addetti ai lavori, per andare in onda tanto presto, da mesi sono costretti a sostenere levatacce che, prima o poi, finiscono per lasciare il segno (ricordiamo che VivaRai2 viene trasmesso rigorosamente in diretta).

La settimana di Pasqua sembra l’occasione giusta per consentire a Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte, di prendere un po’ di respiro e trascorrere una settimana di relax con familiari ed amici. Tranquilli però: da Mercoledì 12 Aprile VivaRai2 tornerà a portarci allegria, sorrisi e spensieratezza all’inizio di ogni nuovo giorno come fa da Novembre a questa parte con grande successo.

Quale programma sostituisce lo show di Fiorello nella settimana pasquale?

Ovviamente la fascia oraria di norma occupata da VivaRai2 non resterà sguarnita. Al suo posto andranno in onda le repliche de La valle delle rose selvatiche, una fiction tedesca. La sostituzione durerà solo pochi giorni, ma farà certamente contenti gli appassionati della serie e di questo genere televisivo. Dopo la pasquetta tutto tornerà come prima.