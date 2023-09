Viva Rai 2 torna in tv. Questa volta è tutto pronto, Fiorello torna con il suo show della mattina di Rai 2 dopo il successo della prima stagione. Ecco quando andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Viva Rai 2, con la diretta dalla nuova location situata in una nuova zona di Roma e non in via Asiago.

Viva Rai 2 con Fiorello: quando in tv

Viva Rai 2 torna in onda dopo le polemiche con gli abitanti di via Asiago e la scelta del cambio di location. Rosario Fiorello è pronto a tornare nel mattino di Rai 2 con la seconda stagione televisiva del suo programma. L’appuntamento con la nuova avventura dello show-man siciliano, da segnare in calendario, è per lunedì 6 novembre 2023 alle ore 7.15. Ancora una volta, Fiorello sarà accompagnato da Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggero del Vecchio e da Piergiorgio Camilli alla regia.

Le novità del programma

Tra le novità di questa seconda stagione che prenderà il via lunedì 6 novembre 2023, ci sarà come anticipato la nuova location. Stando alle ultime news, lo show di Fiorello non andrà più in onda da via Asiago, come tutti ben sappiamo, ma da una location che si trova all’interno del Foro Italico.

Il programma che da’ il buongiorno agli italiani su Rai2 potrebbe ingrandirsi notevolmente, poiché nella nuova location c’è più spazio, ed è più isolata rispetto alla precedente sistemazione. Questo potrebbe portare anche ad avere un corpo di ballo formato da più ballerini, i quali potrebbero essere presi dal talent Amici di Maria De Filippi, come già avvenuto durante la prima stagione di Viva Rai 2.

Viva Rai 2: un successo in tv e sui social

Un successo quello di Viva Rai 2, che ha meravigliato molto. Lo show di Rosario Fiorello, già dalla prima puntata della prima stagione aveva convinto il pubblico televisivo e anche quello social, mandando in tendenza su Twitter l’hashtag di Viva Rai 2.