Roberto Bolle torna a esibirsi in tv in ‘Viva la Danza‘. In occasione della “Giornata Internazionale della Danza”, il ballerino è il protagonista di un grande evento dedicato all’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv.

Viva la Danza con Roberto Bolle: conduttori e quando in tv

Lunedì 29 aprile 2025 si celebra la “Giornata Internazionale della Danza”, promossa dal Comitato Internazionale della Danza all’interno dell’Istituto Internazionale del Teatro dell’UNESCO. La Rai ha deciso di trasmettere uno speciale con Roberto Bolle, ballerino che rappresenta l’eccellenza di quest’arte. ‘Viva la Danza‘ andrà in onda martedì 29 aprile 2025 in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1.

L’edizione 2025 è impreziosita da momenti di spettacolo realizzati in luoghi iconici di cultura e di bellezza. Ma cosa vedremo? L’eleganza e l’arte si fondono in uno spettacolo straordinario che sarà condotto da Serena Rossi insieme a Roberto Bolle. Attraverso la danza, verranno mostrati alcuni luoghi più belli del nostro paese: da Palazzo Barberini a Roma al prestigioso Teatro La Fenice a Venezia, fino alle bellezze di Verona.

Come spiegato da Roberto Bolle a Bruno Vespa durante ‘Cinque Minuti’:

“Sarà una serata di grande danza con tanti artisti, condotta da Serena Rossi. In questa edizione la danza si vedrà in luoghi iconici come Palazzo Ducale, Ca’ d’oro, Palazzo Barberini tra i quadri di Caravaggio, grazie al ministero della cultura. Ci saranno tra gli altri il Cirque du soleil e il Filarmonico di Verona“.

L’eleganza e l’arte si fondono in uno spettacolo straordinario. ✨ In occasione della Giornata Internazionale della Danza, @serenarossi_com e @RobertoBolle ci guidano in un viaggio nella bellezza: dal maestoso Palazzo Barberini a Roma, al prestigioso Teatro La Fenice a Venezia,… pic.twitter.com/1lMyDC9wXG — Rai1 (@RaiUno) April 24, 2025

Anticipazioni e ospiti

Nel promo del programma, oltre a Roberto Bolle e Serena Rossi, sono stati mostrati altri ospiti. In Viva la Danza ci saranno anche Claudio Santamaria, la cantante Gianna Nannini, il Primo Ballerino del Teatro alla Scala di Milano Timofej Andrijashenko e il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani.

Il ballerino danzerà anche tra 22 dipinti di Caravaggio raccolti in una mostra unica a Palazzo Barberini a Roma.