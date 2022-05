Vittorio Sgarbi ci ha abituato alle sue intemperanze caratteriali. Ci ha costruito una “carriera” per così dire, con le sue invettive, i suoi toni esagitati e il famosissimo “Capra, capra, capra”. Pur riconoscendogli un’intelligenza fuori dal comune e una preparazione culturale invidiabile – a volte – esagera e pure tanto. L’ultima che ha combinato in ordine di tempo sono state le dichiarazioni contro la manager digitale Chiara Ferragni e il marito, il rapper Fedez. Vediamo di scoprire i dettagli della vicenda.

Vittorio Sgarbi contro Chiara Ferragni: “Vecchia befana con gli zatteroni e un mezzo marito”

In occasione dei suoi 70 anni Vittorio Sgarbi ha rilasciato una serie di interviste, tra queste a MowMag in cui non risparmia veri e propri insulti nei confronti di Chiara Ferragni e il marito Fedez: “Quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni. Ha degli zatteroni talmente schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel cazzo che fa”.

Poi la frecciata sul marito Fedez:

“Ha preso un fidanzato che non si può guardare, un mezzo marito. E poi, non contenta, si è tirata su degli zatteroni che fanno più schifo del marito. Per cui, a parer mio, avrebbe davvero bisogno di qualcuno che la influenzi”.

Ma perché Vittorio Sgarbi ce l’ha così tanto con la Ferragni e il marito? Ebbene, pare che non si conoscano nemmeno ma la risposta così colorita di Sgarbi è scaturita dalla domanda dell’intervista sul mondo degli influencer che Sgarbi proprio non ama!

"L'influencer è un pirla sfaticato che lucra su dei pirla danarosi incapaci di scegliersi da soli un paio di scarpe da pirla – Sgarbi rincara la dose e aggiunge – Adesso penso anche peggio perché secondo me il pirla, cioè l'influencer pirla, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé.

Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono questa vecchia befana che, a fianco di un rincoglionito, propone delle cose per scemi.

Che dire? Di fronte a queste esternazioni non si sa se ridere o piangere! Sicuramente i toni e modi sono da evitare assolutamente. E’ pur vero che ognuno ha le proprie idee in merito al mondo degli influencer, ma questo non giustifica la sequela di parolacce e insulti nei confronti di questa coppia che ha invece un seguito social molto cospicuo ed è parecchio amata.

Vittorio Sgarbi vorrebbe candidare Morgan e Vasco Rossi in politica

Di tutt’altro spessore invece le parole spese da Vittorio Sgarbi a sostegno di Morgan, che ha già provato a candidare come sindaco di Sulmona: “Trovo che sia una persona molto intelligente e sveglia. D’altra parte, mi pare che Rimbaud, Baudelaire e tutti i famosi “Maledetti” non fossero particolarmente riconosciuti per la loro condotta devozionale”.

E anche su Vasco Rossi belle parole dal critico d’arte:

“Mi piace molto. Esperienza politica? No no, anzi, è meglio! Quelli che hanno esperienza fanno talmente schifo… Basti vedere la Raggi: moltissima esperienza ma sarebbe meglio metterla nel cesso e tirare l’acqua”.

Chiara Ferragni e Fedez risponderanno alle provocazioni di Sgarbi?

Di solito Fedez non se ne tiene una e risponde a tutti coloro che criticano la moglie. Succederà anche stavolta o lascerà correre? Se può servire, a noi i Ferragnez piacciono molto. Al di là dei prodotti commerciali che pubblicizzano ci sembra che il loro affiatamento sia reale e sincero. Un amore che constatiamo ogni giorno assieme ai piccoli Leo e Vitto che sono di una tenerezza infinita. Non vediamo proprio la Ferragni come una vecchia befana, né Fedez come un mezzo marito!