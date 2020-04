Vittorio Feltri si scaglia contro la Tv del pomeriggio. Nei giorni di massima attenzione per l’attesa fase 2 post emergenza Coronavirus, di sicuro per i giornali, il direttore di “Libero” lancia cannonate a destra e a manca, destinandole ad alcuni dei programmi del daytime.

Vittorio Feltri contro i programmi tv del pomeriggio: «La vita in diretta fa più schifo di quella registrata. Tagadà è una boiata pazzesca»

In una calma giornata, almeno in apparenza, il giornalista Vittorio Feltri ha attirato l’attenzione su Twitter perché ha riservato vere e proprie bordate ai programmi La vita in diretta e a Tagadà.

A proposito della trasmissione in onda nel pomeriggio di Rai 1, Feltri ha scritto che «La vita in diretta fa più schifo di quella registrata». Siamo di fronte ad una chiara stilettata contro il contenitore della Rai, come noto condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

La vita in diretta fa più schifo di quella registrata — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 20, 2020

Ma anche il gruppo di Urbairo Cairo non ne esce indenne dalle saette lanciate per iscritto dal diretto interessato. A finire nel mirino, infatti, è stato anche un noto talk show in onda nel pomeriggio di La7.

«Tagadà – questa la critica di Feltri in uno dei commenti apparsi in rete – non è una brutta trasmissione: è una boiata pazzesca. Tiziana Panella è bravissima nel distillare banalità impressionanti».

Tagadà non è una brutta trasmissione: è una boiata pazzesca. Tiziana Panella è bravissima nel distillilare banalità [email protected] — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 20, 2020

Vittorio Feltri anche contro Diario di casa: «Trasmette idiozie raccapriccianti che rompono più del virus»

Grossomodo come per La Vita in Diretta e Tagadà, Vittorio Feltri ha a sorpresa criticato anche un programma tv di Rai 1 riservato ai più piccoli. Parliamo di Diario di casa, condotto da Armando Traverso e Carolina Benvenga.

Questo è il duro attacco social rivolto alla trasmissione: «Diario di casa è un programma tv in onda ogni giorno alla ore 14 condotto da un uomo e una donna. È dedicato ai bambini chiusi in casa. Trasmette idiozie raccapriccianti che rompono i cog*ioni più del virus».