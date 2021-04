Nuovo progetto per Carlo Verdone che sta per iniziare a girare una serie autobiografica in 10 episodi, intitolata “Vita da Carlo”. L’attore e regista, sarà sul set fino ad agosto. E’ una sorta di storia sulla sua vita ma romanzata. Verdone interpreta se stesso, ma con molte modifiche nel senso che l’80% sarà inventato rispetto alla realtà.

“Vita da Carlo”: la nuova serie tv di Verdone in arrivo su Amazon Prime Video

Vita da Carlo, è una comedy sulla vita di Verdone dove si prende spunto dalla sua vita, aggiungendo buona parte di sequenze romanzate e inventate.

Sulla Piattaforma Amazon Prime Video dunque presto approderà la nuova serie tv su Carlo Verdone, che si intitola “Vite da Carlo”. Non si conosce la data esatta in cui avverrà la messa in onda.

“Vita da Carlo”, cosa sappiamo della serie tv?

Vita da Carlo, come abbiamo detto è una serie tv comedy dove Carlo Verdone interpreta se stesso raccontando la sua vita, la sua carriera ma non completamente fedele alla realtà. Buona parte dei racconti infatti saranno frutto di invenzione per cui, agli episodi di vita vera vissuti dal regista, si snoderà un filone romanzato. Ad affiancarlo saranno altre star italiane.

“Vita Da Carlo”: quanti episodi?

La serie Tv è composta da 10 episodi, da un’idea di Nicola Guaglione, Menotti e Carlo Verdone, prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis con Filmauro.

La location scelta è ovviamente la città di Verdone, Roma. L’obiettivo è raccontare la vita e la carriera di Verdone tra realtà e finzione con la leggerezza che gli è solita per passare un paio d’ore in allegria come ha sempre fatto l’attore che in 30 anni di carriera ci ha regalato più di un personaggio. Da Furio Zocca in “Bianco, Rosso e Verdone” a Ivano in “Viaggio di Nozze” Armando Feroci in “Gallo Cedrone” e via a seguire.

Carlo Verdone, 70 anni e cento facce: una lunga carriera di personaggi emblematici che rasentano i “casi umani”

Da metà maggio quindi il primo ciak: chissà quali aneddoti particolari della sua vita ci racconterà, ma una cosa è certa: il divertimento è assicurato.

“Sarà divertente perché avrò la grande libertà di raccontare senza freni il mio pubblico e il mio privato – Queste le parole di Verdone durante la presentazione del progetto – Se qualcuno mi seguisse durante una mia giornata tipo almeno 4-5 volte avrebbe boati di risate. È una sfida con me stesso: riuscire ad essere traducibile fuori dell’Italia, devo incuriosire anche chi in altri Paesi non mi conosce. Ma sono sicuro di farcela a farmi capire chi sono e lo farò essendo estremamente sincero. Sarà una specie di autoanalisi filmata. Chi non conosce la mia vita non può capire: da tanti anni sono un punto di riferimento per cose incredibili”.

Una parte importante di Vita da Carlo sarà relativa alla sanità

“Ho la fama di povero ipocondriaco, mentre sono un appassionato serale che studia gli atti dei congressi medici e avendo azzeccato sei diagnosi importanti sono molto richiesto: all’ora di cena c’è sempre qualche amico che mi chiama chiedendo consigli persino di ginecologia e mammografie che non sono terreno mio, mentre su gastroenterologia, reumatologia e sistema nervoso ho una grande competenza. Poi certo, dico sempre di chiedere conferma al medico, ma siccome ci prendo cominciano ad odiarmi. Insomma ho una vita movimentata e questo racconterò”.