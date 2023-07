Carlo Verdone torna su Paramount+ con la seconda stagione di “Vita da Carlo 2“, la serie comedy con una cast stellare. Ecco tutto quello che c’è da sapere: data di uscita, cast, ospiti e anticipazioni.

Vita da Carlo 2, quando esce e dove vederlo

Svelata la data di uscita della seconda stagione di “Vita da Carlo 2”, la serie tv di Carlo Verdone. Dopo il passaggio da Prime Video a Paramount+, cresce l’attesa per i nuovissimi episodi della serie che racconta la vita di Carlo Verdone. Protagonista indiscusso è proprio l’attore e regista romano nella serie prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Quando esce? La piattaforma streaming Paramount+ ha annunciato l’uscita dei nuovi episodi da venerdì 15 settembre 2023. La data di lancio è stata ufficializzata al Giffoni Film Festival 2023 alla presenza di Carlo Verdone e alcuni co-protagonisti come Sangiovanni e Ludovica Martino.

La seconda stagione di Vita da Carlo è stata scritta da Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni e dallo stesso Carlo Verdone che è anche regista con Valerio Vestoso. La data d’uscita è fissata su su Paramount+ a partire dal 15 settembre.

Vita da Carlo 2, il cast della seconda stagione e anticipazioni

La seconda stagione di Vita da Carlo 2 disponibile su Paramount+ si preannuncia davvero imperdibile. Un cast stellare nei nuovi episodi: a cominciare dal regista e protagonista Carlo Verdone che ha nella seconda stagione ha voluto nel cast grandi attori e colleghi. Nel cast troveremo: Max Tortora, Monica Guerritore, Stefania Rocca, Sangiovanni, Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic. E ancora: Maria De Filippi, Maria Paiato, Ludovica Martino, Fabio Traversa, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Stefano Ambrogi, Claudia Potenza, Giada Benedetti, Sergio Forconi, Teresa Castello, Corrado Solari, Olga Rossi, Nina Pons, Sofia Bistacchi, Mita Medici.

Tra gli spoiler della nuova stagione anche la presenza di Zlatan Ibrahimovic come annunciato proprio da Carlo Verdone alcuni mesi fa: “oggi per noi è un giorno lavorativo come gli altri. Ma un po’ speciale perché è atterrato da Milano Zlatan Ibrahimovic per recitare la sua posa” aveva scritto l’attore postando una foto con Zlatan su Instagram. “Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto. Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti… E te ne sarò sempre grato”

Ricordiamo che i nuovi episodi di Vita da Carlo 2 saranno disponibili dal 15 settembre sulla piattaforma di Paramount+.