Virgin River 3 su Netflix: trama e cast della terza stagione

Arriva Virgin River 3, nuova stagione della serie romantica basata sui romanzi rosa della scrittrice Robyn Carr, che negli Stati Uniti sono stati di gran successo. La storia è quella di Melinda “Mel”, un’infermiera che in seguito a una tragedia personale decide di cambiare vita e trasferirsi in una piccola città, Virgin River (California), dove spera di ricominciare da zero. L’accoglienza iniziale non è delle migliori perché viene vista con diffidenza. Con il passare del tempo, però, saprà farsi amare e rispettare dai residenti del posto. Mel capirà che per adattarsi al cambiamento dovrà prima guarire dalle sue ferite. Nelle prime due stagioni Mel si lega a Jack, il barista di Virgin River. La serie è già stata rinnovata per una quarta stagione. I nuovi episodi debuttano su Netflix il 9 luglio.

Virgin River 3: la trama della terza stagione

La seconda stagione si è conclusa con un grande cliffhanger. Mel è entrata nel bar e ha trovato Jack a terra, ferito da un’arma da fuoco. Chi è il colpevole? La terza stagione indagherà ovviamente su questo mistero, mentre continuerà a raccontare le vicende degli altri personaggi. In primis, la relazione tra Mel e Jack: la coppia deciderà se è il momento giusto di avere un bambino, nonostante lui ne abbia già uno con l’ex fidanzata Charmaine. Tutto procede a gonfie vele invece per Hope e Doc, che si sono ritrovati e sembrano essere di nuovo una coppia felice.

Virgin River 3 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast ritroveremo: Alexandra Breckenridge nei panni di Melinda “Mel” Monroe; Martin Henderson è il barista Jack Sheridan; Tim Matheson è Doc Mullins, dottore della clinica dove lavora Mel; Annette O’Toole è Hope McCrea, sindaco di Virgin River; Lauren Hammersley è Charmaine Roberts, ex fidanzata di Jack e madre di suo figlio; e Colin Lawrence interpreta John “Preacher” Middleton, amico di Jack.

New entry del cast: Jasmine Vega che interpreta un personaggio di nome Stella; Zibby Allen nei panni di Brie, la sorella di Jack che è un avvocato di professione; e Stacey Farber sarà la figlia di Lilly, Tara Anderson.