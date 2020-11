Virgin River 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

I più romantici possono ancora sperare di vedere insieme Jack e Mel in Virgin River 2. La serie tv, creata da Sue Tenney, è basata sull’omonima saga letteraria di Robyn Carr, scrittrice famosissima in America che ha un solido seguito di fedeli lettrici. La storia segue le vicende di Melinda “Mel” Monroe, un’infermiera che dopo una tragedia, decide di ricominciare da capo andando a lavorare come infermiera nella piccola e remota città di Virgin River in California. Adattarsi alla nuova vita non è facile come si aspettava. Mel capisce che per ricominciare a vivere deve prima imparare a guarire se stessa. Virgin River 2 è disponibile su Netflix con dieci nuovi episodi a partire dal 27 novembre.

Virgin River 2: la trama della seconda stagione

Nel finale della scorsa stagione, Mel ha deciso di lasciare la città in cui aveva iniziato ad ambientarsi per permettere così a Jack di crescere il suo futuro figlio insieme a Charmaine. In Virgin River 2, la trama si complica ulteriormente tra un fidanzamento, bambini, cuori spezzati e perfino un omicidio. Il tutto ovviamente narrato con un stile sempre leggero, a metà tra il dramma e la commedia.

Il centro della storia resta il rapporto tra Jack e Mel, in questa stagione ostacolato dalla gravidanza di Charmaine che influenzerà anche le loro scelte. Il fantasma del marito di Mel invece continuerà ad essere presente nella sua vita. Il legame tra lei e Jack è senza dubbio più forte di qualunque cosa e pur di stare insieme lotteranno contro tutto e tutti. Infatti, pur restando con Charmaine per non lasciarla sola, Jack è ancora innamorato di Mel.

Virgin River 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast di Virgin River 2 tornano i protagonisti della prima stagione: