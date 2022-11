La fiction “Viola con il mare” con Francesca Chillemi e Can Yaman ha esordito con ottimi ascolti ed è entrata nel cuore del pubblico. La prima puntata della serie infatti – in onda venerdì 30 settembre sull’ammiraglia Mediaset – è risultata leader assoluta della serata con 3.403.000 spettatori totali e uno share del 22.7% sul pubblico attivo, con picchi di 4.216.000 spettatori. La fiction ha poi mantenuto un trend positivo anche negli altri episodi. Risultati eccellenti per Canale 5 che con le fiction ultimamente non è stato molto fortunato. Ora che è finita tutti si chiedono se seconda stagione della fiction ci sarà. Ecco qualche informazione.

Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi: avrà una seconda stagione?

Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, all’alba degli ottimi risultati Auditel registrati dalla fiction ha dichiarato:

“Due giovani, belli e di talento, nello scenario mozzafiato di una Sicilia moderna e accattivante, sono gli ingredienti della serie confezionata con la consueta maestria da Lux Vide e la brillante regia di Francesco Vicario. Un mix di romance, crime e drama, che ha conquistato il pubblico di Canale 5, grazie anche ai volti di Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti ideali di Viola come il mare. Un prodotto eccellente, perfetto per la prima serata dell’ammiraglia Mediaset, per il quale ringrazio caldamente Matilde e Luca Bernabei, e i cast autoriali, produttivi e artistici della serie. Bravi!”.

Insomma, la serie tv convince e piace molto. La coppia di detective – lui poliziotto e lei giornalista – ha conquistato il pubblico di canale 5 che si chiede se ci sarà una seconda stagione. Ebbene la risposta è sì! A dichiararlo è il produttore Luca Bernabei che in merito ad una seconda stagione annuncia:

«Stiamo già scrivendo la seconda stagione».

Le parole di Bernabei

«Hanno lavorato 200 persone per un anno e mezzo, di cui sei mesi di riprese, con un investimento di 10 milioni di euro» dice il produttore Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide.

“Tutto è nato dopo la lettura del romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio), che ci ha fatto innamorare di una Palermo inedita, lontana dagli stereotipi legati alla mafia. La città è descritta nel libro come un personaggio seducente, un mix di culture. Così ci siamo dati un obiettivo: mostrare in televisione la bellezza umana attraverso gli intrecci narrativi e la bellezza dei luoghi».

Can Yaman e Francesca Chillemi, i protagonisti di Viola come il Mare: una coppia che fa sognare

Can Yaman, il divo turco molto popolare nel nostro Paese volto amatissimo di canale 5 è a tutti gli effetti un personaggio televisivo. Per la prima volta si cimenta a recitare in italiano, una lingua decisamente ostica per lui che parla il turco. Le difficoltà erano molte:

«All’inizio abbiamo cercato di venirgli incontro, evitando parole con suoni ostici per lui, come il dittongo “uo” in “uomini”, sostituito da “esseri umani”» svela la sceneggiatrice Silvia Leuzzi, capo scrittura della serie. «Ma poi se l’è cavata egregiamente anche con i termini più tecnici come “riconciliazione”.

La bella Chillemi, invece nel ruolo di Viola è riuscita a conciliare due anime: mostrare la sua professionalità nelle inchieste sul campo, senza rinunciare alla femminilità, esibendo minigonne mozzafiato. Can Yaman nel ruolo di Demir è ruvido e burbero solo all’apparenza che ha invece un animo dolce e gentile.

Questa coppia fa decisamente sognare le telespettatrici che al di là della storia in sé, hanno sempre desiderato, tifato e voluto che la coppia si innamorasse anche nella vita e non solo nella fiction. Purtroppo non è successo, dal momento che Francesca è felicemente fidanzata da tempo.

Ad ogni modo le fan della coppia possono ritenersi più che soddisfatte dal momento che potranno rivedere i loro beniamini anche in una seconda stagione.

Ecco la nostra intervista ai protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi: